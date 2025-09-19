Anzeige

Vollständige Übernahme von Primobius durch SMS

Die SMS group hat den Batterie­recycling-Spezialisten Primobius vollständig übernommen. Ziel sei es, die Position im wachsenden Markt für nachhaltige Batteriewirtschaft zu stärken.
Demonstrationsanlage von Primobius für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien. Bild: SMS Group
Anzeige

Die SMS Group hat ihre Beteiligung am Batterie­recycling-Unternehmen Primobius ausgeweitet und ist nun alleinige Eigentümerin. Zuvor war Primobius ein Joint Venture zwischen SMS und dem australischen Unternehmen Neometals.

Mit der vollständigen Integration will SMS seine Aktivitäten im Bereich Kreislaufwirtschaft und Elektromobilität weiter ausbauen. Nach Angaben des Unternehmens biete das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien erhebliche Chancen, um Rohstoffe wie Nickel, Kobalt oder Lithium zurückzugewinnen und die Abhängigkeit von Primärquellen zu verringern.

Primobius betreibt Anlagen und entwickelt Technologien, die Batterien zerlegen, Materialien trennen und für die Wiederverwendung aufbereiten. Durch die Übernahme sollen Know-how und Marktzugang gebündelt und die industrielle Umsetzung beschleunigt werden.

Die SMS Group betont, dass der wachsende Bedarf an Batterierecycling sowohl ökonomische als auch ökologische Gründe habe. Ein geschlossener Materialkreislauf sei entscheidend, um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität zu sichern.

Quelle: Primobius
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Erweiterte Dienstleistungen: Veolia stärkt Präsenz in Unterfranken

DUH drängt Umweltministerium auf Einführung von Einweg-Abgabe

Neue Plattform unterstützt Unternehmen bei EU-Verpackungsverordnung

100 Tage neue Bundesregierung – WVMetalle zieht erste Bilanz

Juniorenkreistreffen des bvse in München

Neue Recyclingmethode für Gummi-Metall-Verbunde

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link