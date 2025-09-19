Vollständige Übernahme von Primobius durch SMS

Die SMS Group hat ihre Beteiligung am Batterie­recycling-Unternehmen Primobius ausgeweitet und ist nun alleinige Eigentümerin. Zuvor war Primobius ein Joint Venture zwischen SMS und dem australischen Unternehmen Neometals.

Mit der vollständigen Integration will SMS seine Aktivitäten im Bereich Kreislaufwirtschaft und Elektromobilität weiter ausbauen. Nach Angaben des Unternehmens biete das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien erhebliche Chancen, um Rohstoffe wie Nickel, Kobalt oder Lithium zurückzugewinnen und die Abhängigkeit von Primärquellen zu verringern.

Primobius betreibt Anlagen und entwickelt Technologien, die Batterien zerlegen, Materialien trennen und für die Wiederverwendung aufbereiten. Durch die Übernahme sollen Know-how und Marktzugang gebündelt und die industrielle Umsetzung beschleunigt werden.

Die SMS Group betont, dass der wachsende Bedarf an Batterierecycling sowohl ökonomische als auch ökologische Gründe habe. Ein geschlossener Materialkreislauf sei entscheidend, um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität zu sichern.