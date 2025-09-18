Anzeige

Kunststoffrecycling im Fokus: Coperion präsentiert Lösungen in Düsseldorf

Auf der Kunststoffmesse K 2025 in Düsseldorf stellt Coperion Technologien für das Compoundieren und Recycling vor. Gezeigt werden neue Doppelschneckenextruder sowie digitale Werkzeuge für Wartung und Prozessoptimierung.
Der Doppelschneckenextruder für das Compoundieren und Recycling wurde mit Blick auf hohe Durchsätze und Produktqualitäten entwickelt. (Quelle: Coperion)
Coperion präsentiert auf der Fachmesse K 2025 in Düsseldorf neue Entwicklungen im Bereich der Doppelschneckenextrusion. Der Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf einer höheren Effizienz beim Compoundieren und beim Recycling von Kunststoffen.

Am Stand 9B34 in Halle 14 zeigt das Unternehmen den ZSK 58 Mc18, der Durchsätze von bis zu 2.500 Kilogramm pro Stunde bei geringem Energieverbrauch ermöglicht. Ergänzt wird die Ausstellung durch den STS 35 Mc11, der speziell für die Masterbatch-Produktion ausgelegt ist und bis zu 300 Kilogramm pro Stunde erreicht.

Im Recycling-Pavillon präsentiert Coperion den ZSK Filco, einen zum Patent angemeldeten Filtrationscompounder, der Filtration und Compoundierung in einem Schritt verbindet. Durch die nur einmalige Aufschmelzung von Kunststoffabfällen soll der Energiebedarf sinken, während hohe Materialqualitäten erzielt werden.

Zusätzlich stellt Coperion neue digitale Werkzeuge vor. Die Plattform C-Beyond wurde um einen Lifecycle-Manager erweitert, der anstehende Wartungsarbeiten frühzeitig meldet und so die Anlagenverfügbarkeit verbessert. Ein weiteres System überwacht in Echtzeit Schwingungen und den Ölzustand des Getriebes, um ungeplante Stillstände zu vermeiden.

Besonderes Augenmerk legt Coperion auch auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen wie PET und EPS. Mit den ZSK-Extrudern lassen sich demnach hohe Durchsätze und gleichzeitig Produktqualitäten erzielen, die auch für den Lebensmittelkontakt zugelassen sind.

Quelle: Coperion
