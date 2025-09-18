Schuhproduktion: BASF setzt auf Recyclingkonzepte und Automatisierung

BASF präsentiert vom 23. bis 25. September 2025 auf der internationalen Fachmesse Simac Tanning Tech in Mailand neue Ansätze für die Schuhproduktion. Das Unternehmen zeigt Polyurethan-Materialien und Recyclingverfahren, die sowohl ökologische als auch funktionale Vorteile bringen sollen.

Ein Schwerpunkt liegt auf Konzepten der Kreislaufwirtschaft. Dazu gehören schmelzbare Polyurethane, die mechanisch wiederverwertet werden können, sowie das neue Material Elastollan RC, das bis zu 100 Prozent Recyclinganteil enthalten kann. Außerdem stellt BASF Verfahren vor, bei denen Schuhabfälle durch Depolymerisation oder durch den Einsatz gemischter Kunststoffabfälle im Rahmen des ChemCycling-Programms erneut in die Produktion gelangen.

Mit Elastopan Springpure zeigt BASF zudem ein Material, das durch geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität auffällt. Gemeinsam mit Technologiepartnern werden leichtere Zwischensohlen entwickelt, die sich in bestehende Fertigungsprozesse integrieren lassen.

Ein weiterer Ausstellungsschwerpunkt ist die automatisierte Schuhfertigung. In Kooperation mit Desma Schuhmaschinen demonstriert BASF Verfahren wie die Direktansohlung oder den Einsatz geschäumter Thermoplaste, die Designflexibilität, Komfort und Energieeffizienz in der Produktion verbessern sollen.

BASF ist in Halle 10, Stand G56/H55 vertreten.