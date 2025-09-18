Online-Plattform für umfassende Verpackungsregularien vor dem Start

Die neue Plattform PackIntelX geht am 22. September 2025 offiziell an den Start. Sie richtet sich an Unternehmen, die Verpackungen herstellen oder in Verkehr bringen, und bietet Unterstützung bei der Erfüllung nationaler und internationaler Vorschriften.

Über die Plattform können Nutzer Anforderungen zu Themen wie Recyclingfähigkeit, Materialzusammensetzung oder Produktsicherheit abrufen. PackIntelX bündelt Regularien aus unterschiedlichen Märkten und stellt Informationen zentral zur Verfügung. Ziel ist es, den Aufwand für die Verwaltung von Konformitätsdaten zu reduzieren und Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg zu schaffen.

Die Anwendung bietet zudem Funktionen, um Daten strukturiert zu erfassen und Berichte zu erstellen. Unternehmen sollen so besser auf Audits vorbereitet sein und ihre Verpackungslösungen schneller an neue rechtliche Vorgaben anpassen können.

Mit der Einführung von PackIntelX steht der Industrie ein digitales Werkzeug zur Verfügung, das den steigenden Anforderungen an Verpackungskonformität Rechnung trägt.