Kilian Schwaiger wechselt vom VDM zur Thommen Group

Schwaiger hat nach Angaben des Verbands in den vergangenen Monaten die Fusion des VDM mit der BDSV entscheidend vorangetrieben. „Die Jahre im VDM waren für mich beruflich und persönlich von großer Bedeutung. Ich danke dem Verband, den Mitgliedern und meinen Wegbegleitern für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Nun freue ich mich, bei der Thommen Group neue Impulse zu setzen“, erklärt Schwaiger.

VDM-Präsident Murat Bayram würdigt Schwaigers Einsatz: „Mit großem Engagement hat er wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Der Verband ist in einer starken Position und wir sind überzeugt, die erfolgreiche Arbeit im Sinne unserer Mitglieder fortzusetzen. Wir freuen uns, dass Geschäftsführer Ralf Schmitz den finalen Fusionprozess bis Ende 2026 begleitet. Für seine neue Aufgabe wünschen wir Kilian Schwaiger alles Gute.“

Der Übergang erfolgt zum Jahreswechsel in enger Abstimmung zwischen Verband und Unternehmen.