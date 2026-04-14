Finder optimiert Metallrückgewinnung

Modulare Systemarchitektur

Das System basiert auf einer modularen Multisensor-Architektur, die eine anlagenspezifische Konfiguration ermöglicht. Mechanische, pneumatische und softwareseitige Anpassungen wurden in der aktuellen Generation zusammengeführt. Das überarbeitete Design unterstützt eine standardisierte Integration in bestehende Anlagen und verbessert den Zugang zu wartungsrelevanten Komponenten.

Sensorik für Metalltrennung

Ein elektromagnetischer Sensor dient als zentrale Komponente für die Trennung von Metall- und Nichtmetallanteilen. Ergänzend kommen optimierte Ventilsteuerungen und eine automatisierte Druckluftregelung zum Einsatz. Diese Anpassungen reduzieren den Ressourcenverbrauch und stabilisieren den Anlagenbetrieb. Schutzkomponenten im Bereich der Düsen und Spalte verringern Verschleiß und Stillstandszeiten.

Kombinierte Sensortechnologien

Der Finder kombiniert mehrere Sensortechnologien in einem System. Dazu zählt auch eine integrierbare Nahinfrarot-Sensorik, die insbesondere bei der Sortierung von Leiterplatten und Kunststoffen im E-Schrott-Recycling eingesetzt wird. Die Technologie ermöglicht zudem die Abtrennung isolierter Drähte aus gemischten Materialströmen.

Optional kann das System um die Objekterkennungstechnologie DEEP LAISER erweitert werden. Diese ermöglicht unter anderem die gezielte Entfernung nichtmetallischer Bestandteile aus Metallfraktionen. Ergänzend unterstützt eine kamerabasierte Objekterkennung die Klassifikation komplexer Materialstrukturen.

Integration von KI-Anwendungen

Der Finder lässt sich mit der Deep-Learning-Lösung GAINnext kombinieren. Diese Anwendung verarbeitet komplexe Datensätze zur Optimierung von Sortierprozessen. Durch die Einbindung von KI-gestützter Analyse können Sortierentscheidungen an unterschiedliche Materialzusammensetzungen angepasst werden.

Digitale Anlagensteuerung

Das System verfügt über integrierte digitale Steuerungsfunktionen. Eine zentrale Benutzeroberfläche ermöglicht die Überwachung und Steuerung mehrerer Sortieranlagen innerhalb eines Netzwerks. Betriebsdaten werden in Echtzeit erfasst und ausgewertet.

Über die cloudbasierte Plattform Tomra Insight kann der Anlagenbetrieb zusätzlich analysiert werden. Die Anwendung stellt Informationen zum Maschinenzustand und Materialfluss bereit und unterstützt datenbasierte Optimierungen im Sortierprozess.

Wartung und Servicezugang

Für Wartungsarbeiten wurde der Zugang zu zentralen Komponenten überarbeitet. Eine Serviceplattform im Inneren der Anlage erleichtert den Zugriff auf relevante Baugruppen. Ein schwenkbares Positioniersystem für das Auswurfmodul ermöglicht den direkten Zugang zu Ventilblöcken und reduziert den Zeitaufwand für Servicearbeiten.