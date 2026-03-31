Leitlinien konkretisieren Umsetzung der PPWR

Steigendes Abfallaufkommen als Hintergrund

Im Jahr 2023 lag das durchschnittliche Verpackungsabfallaufkommen in der EU bei 178 Kilogramm pro Kopf. Prognosen zufolge könnten die Gesamtmengen bis 2030 gegenüber 2018 um 19 Prozent steigen, bei Kunststoffabfällen um bis zu 46 Prozent. Gleichzeitig führen unterschiedliche nationale Regelungen zu erhöhtem Verwaltungsaufwand in der Verpackungswirtschaft.

Konkretisierung zentraler Begriffe und Pflichten

Die PPWR Leitlinien präzisieren zentrale Definitionen und Anwendungsbereiche der Verordnung. Dazu gehört die Abgrenzung, wann Unternehmen als Hersteller gelten, sowie die Einordnung von Produkten als Verpackung. Darüber hinaus werden Anforderungen an Einwegverpackungen und Regelungen zu per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen in Lebensmittelkontaktmaterialien erläutert.

Vorgaben zu Wiederverwendung und Herstellerverantwortung

Die Leitlinien behandeln zudem die Umsetzung von Wiederverwendungszielen sowie Anforderungen an Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung. Auch die Verpflichtung zur Einrichtung von Pfand- und Rücknahmesystemen wird konkretisiert. Ergänzende FAQ-Dokumente greifen praktische Fragestellungen aus der Anwendung auf und werden bei Bedarf aktualisiert.

Weitere Schritte zur Umsetzung

Die Leitlinien werden vor der formalen Annahme in alle Amtssprachen der EU übersetzt. Parallel arbeitet die Kommission an delegierten Rechtsakten und Durchführungsmaßnahmen, etwa zu einheitlichen Registrierungs- und Berichtsformaten, zur Kennzeichnung für die Abfallsortierung, zu Rezyklatanteilen in Kunststoffverpackungen sowie zu Kriterien der Recyclingfähigkeit. Die Ausarbeitung erfolgt in Abstimmung mit Mitgliedstaaten und relevanten Akteuren der Kreislaufwirtschaft.

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