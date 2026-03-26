Potsdam führt Einweg-Verpackungssteuer ein

Ein Bündnis aus Organisationen aus Umwelt- und Wirtschaftsbereichen bewertet die Entscheidung als Signal für eine veränderte Abfallpolitik auf kommunaler Ebene. Neben der Reduzierung von Abfallmengen steht die verursachergerechte Verteilung von Entsorgungskosten im Fokus.

Kostenstruktur und Abfallaufkommen

Nach Angaben der Stadt entstehen jährlich erhebliche Kosten für die Bereitstellung und Entleerung öffentlicher Abfallbehälter. Ein relevanter Anteil des Abfallaufkommens entfällt auf Einwegverpackungen aus dem Außer-Haus-Verzehr. Die Einführung der Einweg-Verpackungssteuer Potsdam soll dazu beitragen, diese Kosten stärker den Verursachern zuzuordnen und den kommunalen Haushalt zu entlasten.

Bedeutung für Mehrwegsysteme

Die Maßnahme ist mit der Erwartung verbunden, die Verbreitung von Mehrwegangeboten in der Gastronomie zu erhöhen. Erfahrungen aus anderen Städten deuten darauf hin, dass fiskalische Instrumente den Einsatz wiederverwendbarer Verpackungen beschleunigen können. Voraussetzung dafür ist ein flächendeckendes und nutzerfreundliches Angebot sowie eine funktionierende Rückgabeinfrastruktur.

Umsetzung und Akzeptanz

Für die Einführung der Einweg-Verpackungssteuer Potsdam wird eine umfassende Information von Gastronomiebetrieben und Bevölkerung als zentral angesehen. In der Stadt sind mehrere hundert Betriebe potenziell betroffen. Begleitende Maßnahmen wie Informationskampagnen und Förderprogramme für Mehrwegsysteme können die Umsetzung unterstützen und die Akzeptanz erhöhen.

Signalwirkung für Brandenburg

Die Entscheidung in Potsdam wird als möglicher Impuls für weitere Kommunen in Brandenburg bewertet. Nach aktuellen Erhebungen prüfen mehrere Städte vergleichbare Regelungen. Auch für angrenzende Ballungsräume wird die Entwicklung als relevant eingeschätzt, da einheitliche Rahmenbedingungen die Verbreitung von Mehrwegsystemen erleichtern können.