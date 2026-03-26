Solids und Recycling Technik mit Besucherzuwachs

Mit 5.082 Fachbesuchenden lag die Beteiligung um 22 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Mittelpunkt standen der fachliche Austausch sowie konkrete Projektansätze entlang der Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft. Ergänzt wurde die Ausstellung durch ein Rahmenprogramm mit inhaltlichem Fokus auf aktuelle Branchenthemen.

Entwicklung der Messe seit 2006

Seit ihrer ersten Durchführung im Jahr 2006 in Duisburg hat sich die Solids Dortmund kontinuierlich weiterentwickelt. Damals beteiligten sich 110 Unternehmen. Heute umfasst die Veranstaltung gemeinsam mit der Recycling-Technik Dortmund vier Messehallen am Standort Dortmund. Die Entwicklung verdeutlicht die gestiegene Bedeutung der Messe innerhalb der deutschen Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft.

Auch etablierte Industrieunternehmen sowie Partner aus dem Anlagen- und Komponentenbau nutzten die Veranstaltung zur Präsentation ihrer Lösungen. Der persönliche Austausch vor Ort blieb ein zentrales Element für die Anbahnung neuer Projekte und Kooperationen.

Fachprogramm mit aktuellen Branchenthemen

Das begleitende Fachprogramm griff zentrale Themen der Prozess- und Kreislaufwirtschaft auf. Auf mehreren Bühnen diskutierten Fachleute aus Industrie und Wissenschaft unter anderem Anwendungen der Prozessautomatisierung, den Einsatz künstlicher Intelligenz sowie Herausforderungen im Baustoff- und Kunststoffrecycling.

Parallel dazu fand das IND EX Explosion Safety Forum statt, das sich mit Fragen des Brand- und Explosionsschutzes befasste. Ergänzend wurden praxisnahe Demonstrationen durchgeführt, um Risiken und Schutzmaßnahmen anschaulich darzustellen.

Start-ups und Innovationen im Fokus

Ein eigener Ausstellungsbereich bot jungen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ansätze im Bereich Recycling und Kreislaufwirtschaft vorzustellen. Insgesamt zehn Start-ups präsentierten ihre Lösungen und nutzten die Plattform für den Austausch mit Fachpublikum und potenziellen Partnern.

Networking und fachlicher Austausch

Neben der Fachausstellung wurden gezielte Networking-Formate angeboten. In kleiner Runde diskutierten Vertreter aus Industrie und Wissenschaft über zukünftige Entwicklungen, darunter der Einsatz künstlicher Intelligenz in industriellen Prozessen. Ergänzt wurde das Programm durch geführte Rundgänge zu ausgewählten Ausstellern.

Ausblick auf die nächste Veranstaltung

Die Solids Dortmund bleibt ein etablierter Treffpunkt für Unternehmen der Prozess- und Kreislaufwirtschaft. Die nächste Ausgabe der Fachmessen Solids Dortmund und Recycling-Technik Dortmund ist für den 1. und 2. Dezember 2027 geplant.