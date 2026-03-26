KI-gestützte Sortierung auf der IFAT

Am Stand in Halle B6 werden Einblicke in die technologische Entwicklung der vergangenen drei Jahrzehnte gegeben. Dabei reicht der Überblick von frühen optischen Sortierlösungen bis hin zu aktuellen, integrierten Systemen, die verschiedene Sensor- und KI-Technologien kombinieren.

Entwicklung der KI-gestützten Sortierung

Seit der Einführung von Autosort Mitte der 1990er-Jahre hat sich die KI-gestützte Sortierung von regelbasierten Anwendungen zu vernetzten Systemlösungen entwickelt. Die erste Systemgeneration ermöglichte eine automatisierte Hochleistungssortierung auf Basis optischer Sensorik und früher KI-Ansätze.

In den folgenden Jahren erweiterten Technologien wie hyperspektrale Bildgebung und softwarebasierte Anpassungen die Einsatzmöglichkeiten. Verbesserungen in der optischen Erkennung ermöglichten unter anderem die Sortierung dunkler Materialien. Mit der Integration KI-basierter Materialanalysen wurde die Präzision weiter erhöht.

Ein technologischer Entwicklungsschritt erfolgte 2019 mit der Einführung von GAINnext. Die Deep-Learning-Technologie erweitert die Funktionalität von Autosort und ermöglicht zusätzliche Sortieranwendungen, unter anderem bei komplexen Kunststoffströmen.

Heute verbindet das System KI-gestützte Sortierung mit Multi-Sensor-Technologie, Bildverarbeitung und digitalen Analysewerkzeugen. Ergänzende Anwendungen unterstützen die Echtzeitüberwachung, Prozessanalyse und Integration in bestehende Anlagenstrukturen.

Vernetzte Systeme und digitale Steuerung

Ein Schwerpunkt der aktuellen Entwicklungen liegt auf der Integration und Steuerung vernetzter Sortieranlagen. Mit der Softwareplattform Tomra Local Control können mehrere Maschinen innerhalb einer Anlage zentral gesteuert werden.

Die Anwendung stellt kontinuierlich Daten zu Maschinenstatus und Leistungsparametern bereit und ermöglicht Anpassungen von Sortierkonfigurationen sowie die Erstellung von Programmen per Fernzugriff. Dadurch wird die Anlagensteuerung stärker datenbasiert und transparenter gestaltet.

Datenbasierte Abfallanalyse

Am Messestand wird zudem die Technologie des Unternehmens PolyPerception vorgestellt. Der KI-basierte Waste Analyzer liefert Echtzeitdaten zur Zusammensetzung und Qualität von Materialströmen entlang der gesamten Sortierlinie.

Die Analyse ermöglicht eine kontinuierliche Auswertung von Stoffströmen und unterstützt Anlagenbetreiber bei der Optimierung von Prozessen und Rückgewinnungsraten. Die Kombination aus Sortiertechnologie und datenbasierter Analyse erweitert die Möglichkeiten der KI-gestützten Sortierung um zusätzliche Transparenz und Nachverfolgbarkeit.

Neue Lösungen für die KI-gestützte Sortierung

Auf der IFAT 2026 werden mehrere neue Deep-Learning- und KI-Anwendungen erstmals vorgestellt. Diese ergänzen das bestehende Portfolio sensorgestützter Sortiertechnologien und adressieren weitere Anforderungen in der Sortierung unterschiedlicher Materialströme.

Fachbesucher erhalten vor Ort Einblicke in die technischen Entwicklungen sowie deren Anwendung in bestehenden und neuen Anlagenkonzepten.

Tomra auf der IFAT

Halle B6, Stand 339