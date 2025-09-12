Anzeige

Erste Recyclinglinie für Faserplatten im industriellen Maßstab

Sonae Arauco, Hersteller von Holzwerkstoffplatten, hat zu Beginn des dritten Quartals 2025 die erste Recyclinglinie für Faserplatten im industriellen Maßstab in seinem Werk in Mangualde, Portugal, in Betrieb genommen.
Erste Recyclinglinie für Faserplatten im industriellen Maßstab
Die von Andritz gelieferte Recyclinglinie für Faserplatten bei Sonae Arauco hat erfolgreich die ersten recycelten Faserplatten produziert. Copyright: Andritz
Anzeige

Die neue Linie ermöglicht die effiziente Umwandlung von recyceltem Faserplattenmaterial in wiederverwendbare Fasern zur Herstellung neuer MDF/HDF-Platten. Herzstück dieser Innovation ist das Andritz-Steam-Ex-System, einer Vorbehandlungstechnologie auf Basis der sogenannten Steam Explosion um das Faserplattenmaterial maximal aufzuschließen und bestmöglich zu zerfasern. Die Prozessausrüstung ermöglicht einen kontinuierlichen, energieeffizienten Betrieb bei gleichzeitig außergewöhnlich niedrigem Dampfverbrauch. Dies führt zu einer insgesamt höheren Ausbeute im Vergleich zu anderen Recyclingverfahren für Faserplatten.

Quelle: Andritz
FacebookTwitterPinterestThreadsBlueskyEmail

Verwandte Artikel

Lesbats optimiert Materiallogistik mit Toploader-Systemen

Sortiertechnologie, die 70% recyceltes MDF ermöglichte

Schaffer Holz integriert neue Anlage zur Restholzverwertung

Vecoplan stellt neue Trommelhacker-Generation vor

Neue X-Tract-Generation für XRT-basierte Altholzsortierung

7-Punkte-Plan pro Holznutzung

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link