Erste Recyclinglinie für Faserplatten im industriellen Maßstab

Die neue Linie ermöglicht die effiziente Umwandlung von recyceltem Faserplattenmaterial in wiederverwendbare Fasern zur Herstellung neuer MDF/HDF-Platten. Herzstück dieser Innovation ist das Andritz-Steam-Ex-System, einer Vorbehandlungstechnologie auf Basis der sogenannten Steam Explosion um das Faserplattenmaterial maximal aufzuschließen und bestmöglich zu zerfasern. Die Prozessausrüstung ermöglicht einen kontinuierlichen, energieeffizienten Betrieb bei gleichzeitig außergewöhnlich niedrigem Dampfverbrauch. Dies führt zu einer insgesamt höheren Ausbeute im Vergleich zu anderen Recyclingverfahren für Faserplatten.