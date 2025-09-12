Anzeige

bvse-Mineralik-Forum auf der RATL 2025

Erstmals richtet der bvse auf der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE (RATL) vom 9. bis 11. Oktober 2025 in Karlsruhe ein eigenes Mineralik-Forum im Freigelände aus. In der Anbaugeräte-Arena (Erdgeschoss Container) erwartet die Besucherinnen und Besucher ein kompaktes Vortragsprogramm mit hoher Praxisrelevanz.
„Die RATL 2025 bietet mit ihrem einzigartigen Live-Charakter den idealen Rahmen, um Innovationen erlebbar zu machen. Mit dem Mineralik-Forum leisten wir einen wichtigen Beitrag, Wissen direkt in die Praxis zu tragen und den Dialog zwischen Industrie, Politik und Wissenschaft zu fördern. So schaffen wir neue Impulse für den nachhaltigen Einsatz von Sekundärbaustoffen. Dass der bvse im Messebeirat an der Programmgestaltung beteiligt war, unterstreicht unsere Rolle als aktiver Gestalter in der Kreislaufwirtschaft“, erklärt bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.

Die Highlights des Forums umfassen aktuelle Themen, wie die Ersatzbaustoffverordnung, Fragen der Qualität und Standards von Sekundärbaustoffen, digitales Stoffstrommanagement, digitale Güteüberwachung für Sekundärbaustoffe sowie die Verwertung teerhaltiger Straßenaufbrüche, vorgetragen von Experten des bvse und der QUBA GmbH, Unternehmen und Forschung.

Programmzeiten:

• Donnerstag & Freitag im Anbaugeräte-Arena / Erdgeschoss Container
• jeweils 11:45-13:00 Uhr und 13:45-15:00 Uhr

Quelle: bvse
