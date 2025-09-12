Anzeige

Einwegpfand auf Glasflaschen und Getränkekartons führt nicht zu mehr Kreislaufwirtschaft

Anlässlich des kürzlich veröffentlichten Berichts von GLOBAL 2000 zur Vermeidung von Abfall in Österreich spricht sich die ARA gegen den Vorschlag eines Einweg-Pfandsystems auf Glasflaschen und Getränkeverbundkartons für mehr Kreislaufwirtschaft aus.
Für eine effiziente Kreislaufwirtschaft setzt die ARA auf den kontinuierlichen Ausbau und die Optimierung von Recycling. Copyright: Austria Glas Recycling
Gerade in puncto Glasrecycling ist Österreich bestens aufgestellt, Bürger*innen und Wirtschaft leisten hier seit fast 50 Jahren gemeinsam einen wichtigen Beitrag für Umwelt und Klima. Für eine effiziente Kreislaufwirtschaft setzt die ARA auf den kontinuierlichen Ausbau und die Optimierung von Recycling.

„Unser erklärtes Ziel ist es, Ressourcen zu schützen und Wertstoffe konsequent im Kreislauf zu halten. Dafür bieten wir ein effektives sowie hervorragend funktionierendes System. Das bestätigen unsere erfolgreichen Sammel- und Recyclingquoten, die bei Glasverpackungen 83 % betragen. Um Ressourcen zu schonen, liegt unser Fokus auf der Optimierung sowie dem Ausbau von Recycling. Mit Innovationen wie dem von uns entwickelten und patentierten Verfahren UPCYCLE, das eine Lösung für die umweltfreundliche Aufbereitung von Getränkeverbundkartons bietet, revolutionieren wir die Kreislaufwirtschaft in Österreich und treiben das System nachhaltig voran“, erklärt ARA Vorstandssprecher Harald Hauke.

Quelle: ARA
