Reiling übernimmt Scandinavian Glass Recycling

Bisher war Reiling mit 10 Glas-Recyclinganlagen und 2 Glas-Logistikzentren in Deutschland, Polen, Dänemark und Schweden vertreten. In Schweden betreibt Reiling bereits seit über 20 Jahren eine eigene Sammellogistik für Flachglas. Das geschieht bisher über die Tochtergesellschaft in Naestved (DK) sowie ihrer schwedischen Gesellschaft Swede Glass United AB.

Das Recycling des gesammelten Flachglases kann partiell nun schon in Schweden erfolgen und Transporte an weiter entfernte Niederlassungen in Dänemark oder Deutschland werden reduziert. Das spart Frachtkosten und CO2-Emmisionen. Neben der Floatglasindustrie zählen auch lokale Behälterglas- und Glaswollhersteller zu den Abnehmern der recycelten Scherben.