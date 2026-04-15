Behälterglasmarkt Deutschland stabilisiert sich 2025

Nach den deutlichen Rückgängen der Jahre 2023 und 2024 deutet die aktuelle Entwicklung auf eine moderate Erholung hin. Eine grundlegende Entspannung ist jedoch nicht erkennbar, da die wirtschaftlichen und energiebezogenen Rahmenbedingungen für die Glasindustrie weiterhin angespannt bleiben. Die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Produktion bleibt ein zentraler Faktor für die weitere Marktentwicklung.

Getränkeflaschen: Uneinheitliche Entwicklung

Im Segment der Getränkeflaschen erhöhte sich der Absatz 2025 um 1,4 Prozent. Innerhalb der Teilmärkte zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild. Rückläufig entwickelte sich der Absatz bei Bier- und Spirituosenflaschen mit einem Minus von 1,6 Prozent. Zuwächse wurden dagegen bei Wein- und Schaumweinflaschen mit 3,6 Prozent sowie im Bereich alkoholfreier Getränke erzielt, der um 6,1 Prozent zulegte. Die Entwicklung bestätigt die Trends aus dem ersten Halbjahr, bleibt jedoch insgesamt unter dem Niveau früherer Jahre.

Verpackungsglas für Lebensmittel wächst

Das Segment Verpackungsglas für Lebensmittel sowie für Pharma- und Kosmetikprodukte verzeichnete ein Wachstum von 3,6 Prozent. Innerhalb des Lebensmittelbereichs entwickelte sich insbesondere Verpackungsglas ohne Obst-, Gemüse- und Sauerkonserven dynamisch mit einem Plus von 6,1 Prozent. Das Teilsegment mit diesen Produktgruppen zeigte hingegen nur eine geringe Steigerung von 0,8 Prozent. Insgesamt bestätigt sich eine stabile Nachfrage in verbrauchernahen Anwendungen.

Glasverpackungen im Nutzungskontext

Glasverpackungen werden in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt, insbesondere für Lebensmittel, Getränke sowie pharmazeutische und kosmetische Produkte. Das Material zeichnet sich durch seine chemische Stabilität aus und geht keine Wechselwirkungen mit dem Füllgut ein. Dadurch bleiben Produkteigenschaften wie Geschmack oder Inhaltsstoffe unverändert. Glas kann zudem mehrfach wiederverwendet und vollständig recycelt werden. Die Herstellung erfolgt überwiegend aus mineralischen Rohstoffen. Neben funktionalen Eigenschaften bietet Glas durch unterschiedliche Formen und Farben auch gestalterische Möglichkeiten für Verpackungslösungen.