Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus verbessern

Steigendes Brandrisiko in Abfallanlagen

Lithium-Ionen-Akkus können bereits bei mechanischer Beschädigung Brände auslösen. Im Entsorgungsprozess reichen einzelne defekte Akkus aus, um in verdichtetem Abfallmaterial Brände zu verursachen. Solche Ereignisse sind für Einsatzkräfte schwer zu kontrollieren, da sich die Brandherde häufig tief im Material befinden. Ein Großbrand im Sommer 2025 in einer Recyclinganlage in Nussdorf-Debant verdeutlichte die Dimension solcher Vorfälle. Statistiken der Brandverhütungsstellen zeigen zudem, dass ein wachsender Anteil der Brände auf elektrische Ursachen zurückzuführen ist, darunter zunehmend Lithium-Ionen-Akkus.

Wirtschaftliche Folgen für die Entsorgungswirtschaft

Die durch Brände verursachten Schäden in Abfallanlagen erreichen regelmäßig hohe Schadenssummen. Neben direkten Kosten für Reparaturen und Betriebsunterbrechungen wirken sich diese Ereignisse auch auf Versicherbarkeit und Prämien aus. In der Folge steigen die Betriebskosten kommunaler Anlagen, was sich langfristig auf die Abfallgebühren auswirken kann.

Anforderungen an die Lithium-Ionen-Akkus Entsorgung

Eine sachgerechte Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus ist Voraussetzung für die Risikominimierung. Akkus müssen getrennt gesammelt und vor der Abgabe gesichert werden, etwa durch Abkleben der Kontakte. Eine klare Kennzeichnung erleichtert die Unterscheidung von anderen Batterietypen. Fehlwürfe im Restmüll stellen weiterhin eine zentrale Ursache für Sicherheitsrisiken dar.

Bedeutung der Kreislaufwirtschaft

Die getrennte Erfassung ermöglicht die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe. Ein Großteil der gesammelten Akkus wird über die kommunale Abfallwirtschaft erfasst und verwertet. Neben tragbaren Akkus fallen auch Fahrzeug- und stationäre Batteriesysteme in steigenden Mengen an. Insbesondere mit dem Ausbau von Photovoltaik-Anwendungen wird ein weiteres Wachstum dieses Abfallstroms erwartet.

Strukturbedarf in Sammlung und Verwertung

Die weitere Entwicklung erfordert abgestimmte Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Neben der Sensibilisierung von Endverbrauchern sind Anpassungen in Sammlungssystemen, Logistik und Recyclingkapazitäten notwendig. Ziel ist eine sichere Lithium-Ionen-Akkus Entsorgung sowie die langfristige Sicherung von Sekundärrohstoffen im Sinne der Kreislaufwirtschaft.