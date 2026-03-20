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HPECycle erweitert Rücknahmenetz für Holzpackmittel

Der Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) meldet für das Kreislaufsystem HPECycle eine Ausweitung des Rücknahmenetzes für Holzpackmittel. Innerhalb von zwölf Monaten ist die Zahl der beteiligten Unternehmen um rund 70 Prozent auf 46 gestiegen.
HPECycle Rücknahmenetz Holzpackmittel
Palette mit HPECycle-Logo und QR-Code zur Nachverfolgung. Copyright: HPE
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Das System organisiert die Rücknahme, Prüfung und Wiederverwendung gebrauchter Paletten und weiterer Holzpackmittel.

Ausbau der Sammelstruktur

Mit der steigenden Zahl an Partnerbetrieben wird die regionale Verfügbarkeit von Sammelstellen erweitert. Ziel ist eine dichtere Abdeckung, um Rücknahmen zu vereinfachen und Transportaufwände zu reduzieren. Vor dem Hintergrund der geplanten EU-Verpackungsverordnung PPWR wird HPECycle perspektivisch als Organisation im Rahmen der Herstellerverantwortung positioniert.

Standardisierung und Prozessentwicklung

Parallel zum Netzausbau wurden organisatorische Grundlagen weiterentwickelt. Die Kennzeichnung von HC- und CP-Paletten ist vereinheitlicht worden. Ergänzend stehen Reparaturhandbücher zur Verfügung, die die fachgerechte Instandsetzung unterstützen. Künftig rücken die Steuerung von Prozessen sowie die Erfassung von Daten zu wiederverwendeten, reparierten und kaskadierten Holzpackmitteln in den Fokus.

Funktionsweise des Systems

HPECycle ermöglicht die regionale Abgabe gebrauchter Paletten und Holzpackmittel bei teilnehmenden Fachbetrieben. Nach der Prüfung werden geeignete Einheiten instandgesetzt und erneut in den Wirtschaftskreislauf eingebracht. Ziel ist eine längere Nutzungsdauer von Holzpackmitteln, um Materialeinsatz zu reduzieren und die stoffliche Nutzung zu verlängern.

Quelle: HPE
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