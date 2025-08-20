Voltfang eröffnet Europas größte Second-Life-Batteriespeicherfabrik 

Die Produktionsstätte produziert, leistungsstarke und energiedichte Speicherlösungen. Bis Ende von 2026 werden planmäßig 250 MWh und bis Ende 2030, 1 GWh pro Jahr produziert.

Der neue Standort im TRIWO-Technopark Aachen erstreckt sich über 6.000 Quadratmeter und befindet sich in den ehemaligen Produktionshallen des Elektroauto-Herstellers Next.e.GO. Seit dem Produktionsstart im April fertigt Voltfang hier Energiespeicher aus Second-Life- und überschüssigen Batterien der europäischen Automobilindustrie. Diese ressourcenschonende Nutzung vorhandener Batterien reduziert die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten und stärkt auch die lokale Wertschöpfung. Die Produktionskapazität von Voltfang ist im vergangenen Jahr um das 5-fache gestiegen.