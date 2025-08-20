Anzeige

Voltfang eröffnet Europas größte Second-Life-Batteriespeicherfabrik 

Voltfang hat seinen neuen Produktionsstandort „Voltfang Future Fab“ in Aachen, Nordrhein-Westfalen, offiziell eröffnet. Das Werk wurde vom NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und der Oberbürgermeisterin von Aachen, Sibylle Keupen, in Betrieb genommen.
Voltfang eröffnet Europas größte Second-Life-Batteriespeicherfabrik
Copyright: Voltfang
Anzeige

Die Produktionsstätte produziert, leistungsstarke und energiedichte Speicherlösungen. Bis Ende von 2026 werden planmäßig 250 MWh und bis Ende 2030, 1 GWh pro Jahr produziert. 

Der neue Standort im TRIWO-Technopark Aachen erstreckt sich über 6.000 Quadratmeter und befindet sich in den ehemaligen Produktionshallen des Elektroauto-Herstellers Next.e.GO. Seit dem Produktionsstart im April fertigt Voltfang hier Energiespeicher aus Second-Life- und überschüssigen Batterien der europäischen Automobilindustrie. Diese ressourcenschonende Nutzung vorhandener Batterien reduziert die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten und stärkt auch die lokale Wertschöpfung. Die Produktionskapazität von Voltfang ist im vergangenen Jahr um das 5-fache gestiegen.

Quelle: Voltfang
FacebookTwitterPinterestThreadsBlueskyEmail

Verwandte Artikel

Joint Venture mit Batterierecycler

Ecobat verkauft Geschäftsbereiche in Deutschland und Österreich

TÜV SÜD zieht Zwischenbilanz zur EU-Batterieverordnung

VOEB begrüßt Vorstoß zum Verbot von Einweg-E-Zigaretten

Tozero plant Technikum für Batterierecycling

Batteriebrände: Verbände fordern Politik zum Handeln auf

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link