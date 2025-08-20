Anzeige

Joint Venture mit Batterierecycler

CNGR Advanced Material beteiligt sich mit 25 Prozent an der Cronimet-Tochter Revomet.
Von links: Jürgen Pilarsky (CEO und Mehrheitsgesellschafter CRONIMET Holding Group) und Jay Yang (Präsident EU und US CNGR). Copyright: Cronimet
Revomet betreibt im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen eine der modernsten Anlagen Europas für das Recycling von verschiedenen produktionsbedingten Abfällen aus der Batterieindustrie.

Ziel der Partnerschaft ist es, Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Lithium in höchster Reinheit zurückzugewinnen und in den Produktionskreislauf erneut zuzuführen. „Diese Partnerschaft vereint modernste Recyclingtechnologien, internationale Marktkenntnis und ein starkes logistisches Netzwerk – und setzt einen neuen Standard für nachhaltige Wertschöpfung in der Batterieindustrie“, sagt Dr. Filipe Costa, Managing Director der Revomet GmbH.

Revomet bringt innovative Recyclingtechnologien, tiefgehendes Prozess-Know-how und einen strategisch zentral gelegenen Standort in Bitterfeld-Wolfen ein, ergänzt durch Büros in Leipzig und Karlsruhe. CNGR steuert Expertise in der Herstellung von Vorprodukten für aktive Kathodenmaterialien (pCAM) sowie ein globales Netzwerk im Batteriebereich bei. Cronimet liefert als Muttergesellschaft von Revomet ihr weltweites Netzwerk, jahrzehntelange Erfahrung im Edelstahlrecycling sowie Logistik- und Sammlungskapazitäten in ganz Europa.
Quelle: Cronimet
