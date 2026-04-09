Recycling für Natrium-Ionen-Batterien

Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderte Projekt läuft von März 2026 bis Februar 2029 und verfügt über ein Fördervolumen von 14,5 Millionen Euro. Ziel ist der Aufbau zirkulärer Wertschöpfungsketten für Batterien der nächsten Generation sowie die Bewertung der Recyclingfähigkeit großformatiger Natrium-Ionen-Zellen unter industriellen Bedingungen.

cylib verantwortet gemeinsam mit der Technischen Universität Braunschweig die Arbeiten zum Recycling innerhalb des Konsortiums. Die Projektleitung liegt unternehmensseitig bei Till Gerlach und Lisa Pillar.

Aufbau zirkulärer Infrastruktur

Das Unternehmen verfolgt den Ansatz, Recyclingkapazitäten vor dem großskaligen Anfall von Altbatterien zu entwickeln. Dieser Ansatz wurde bereits im Bereich Lithium-Ionen-Batterien umgesetzt. Parallel dazu bereitet cylib den Bau einer Industrieanlage im CHEMPARK Dormagen vor, die auf eine jährliche Verarbeitungskapazität von bis zu 60.000 Tonnen ausgelegt ist.

Mit der Entwicklung des Natrium-Ionen-Batterien Recycling reagiert das Unternehmen auf die zunehmende Markteinführung dieser Technologie in Europa. Ziel ist es, die Anforderungen der Kreislaufwirtschaft frühzeitig in die Prozess- und Produktentwicklung zu integrieren.

Breite industrielle Beteiligung

Das Konsortium umfasst 25 Partner aus Industrie und Forschung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Beteiligt sind unter anderem die Unternehmen VARTA, EDAG Production Solutions und Jungheinrich sowie mehrere Fraunhofer-Institute und Universitäten, darunter die RWTH Aachen University und das Karlsruhe Institute of Technology. Die Projektkoordination übernimmt EDAG Production Solutions.

Zwei Recyclingrouten

Im Rahmen des Projekts entwickelt cylib zwei technische Ansätze für das Natrium-Ionen-Batterien Recycling. Neben einer konventionellen Kombination aus mechanischer und hydrometallurgischer Aufbereitung wird ein Direktrecyclingverfahren erprobt. Dabei werden Aktivmaterialien ohne vollständigen chemischen Aufschluss in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Dieser Ansatz zielt insbesondere auf die Verarbeitung von Produktionsausschuss ab und soll Materialverluste reduzieren sowie Prozesskosten senken.

Eine Demonstration im Pilotmaßstab ist für das Jahr 2029 vorgesehen.