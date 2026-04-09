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Beschäftigung in Umweltwirtschaft wächst in der EU

Die Beschäftigung in der EU-Umweltwirtschaft stieg von 3,6 Millionen Vollzeitäquivalenten im Jahr 2014 auf 5,8 Millionen im Jahr 2023, was einem Anstieg von 2,2 Millionen und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,5 % entspricht.
Beschäftigung in der Umweltwirtschaft der EU
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Im Vergleich zu 2022 stieg die Beschäftigung um 4,2 %, gegenüber 5,6 Millionen Vollzeitstellen.

Umfang der Umweltaktivitäten

Die Beschäftigung in der EU-Umweltwirtschaft umfasst Aktivitäten im Umweltschutz, einschließlich Abfall- und Abwassermanagement, sowie umfassendere Umweltdienstleistungen. Dazu gehören auch Ressourcenmanagement-Aktivitäten wie Energieeffizienzmaßnahmen im Bauwesen, die Produktion erneuerbarer Energien und das Forstmanagement.

Produktionsausbau setzt sich fort

Laut Eurostat erzielte die EU-Umweltwirtschaft im Jahr 2023 eine Produktion von 1,33 Milliarden Euro, ein Anstieg von 4,3 % im Vergleich zu 2022. Seit 2014 ist die Produktion mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 7,9 % gewachsen und hat sich gegenüber 0,68 Milliarden Euro nahezu verdoppelt.

Quelle: Eurostat
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