Augustin Entsorgung übernimmt Heiko Bick Aktenvernichtung

Fortführung am Standort Osnabrück

Die operative Leitung übernimmt Henning Behnen. Das Unternehmen wird organisatorisch in die Strukturen von Augustin Entsorgung eingebunden und unter deren Dach fortgeführt. Damit bleiben Prozesse und Ansprechpartner für die Kunden unverändert, während die betrieblichen Abläufe stabil weitergeführt werden.

Ausbau der Aktenvernichtungskapazitäten

Augustin Entsorgung ist als Entsorgungsfachbetrieb in den Bereichen Abfallentsorgung, Recycling und Containerdienste tätig und bietet bereits Dienstleistungen in der Akten- und Datenträgervernichtung nach DIN 66399 an. Durch die Übernahme wird das Leistungsangebot im Bereich Aktenvernichtung erweitert und die regionale Präsenz in Niedersachsen ausgebaut. Der Standort Osnabrück ergänzt die bestehenden Strukturen und stärkt die Verarbeitungskapazitäten für sensible Daten und Materialien.

Kontinuität für Kunden und Mitarbeiter

Für die Kunden der Heiko Bick Aktenvernichtung ergeben sich keine Änderungen in den Vertragsverhältnissen oder Serviceabläufen. Die bestehenden Leistungen werden fortgeführt. Gleichzeitig eröffnet die Einbindung in die Infrastruktur von Augustin Entsorgung zusätzliche Möglichkeiten im Bereich Logistik und Entsorgungsdienstleistungen. Die Übernahme dient der Sicherung der Arbeitsplätze sowie der langfristigen Weiterentwicklung des Standorts im Bereich der Aktenvernichtung.