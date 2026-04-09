ReRubber Solutions erweitert Netzwerk

Erweiterung der Materialkompetenz

Mit dem Beitritt von matteco stärkt das ReRubber Solutions Netzwerk seine Expertise entlang der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung nachhaltiger Materialien sowie in der Optimierung von Materialeigenschaften und Ressourceneffizienz. Daraus ergeben sich zusätzliche Ansätze für die Verarbeitung und Nutzung von Gummimehl in technischen Anwendungen.

Impulse für Forschung und Entwicklung

Die Integration erfolgt während laufender Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur werkstofflichen Verwertung von Altreifen. Die zusätzliche Kompetenz unterstützt die Weiterentwicklung bestehender Ansätze in den Bereichen Materialmodifikation, Prozessführung und Produktentwicklung. Ziel ist es, die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Gummimehl als Sekundärrohstoff zu erweitern und an industrielle Anforderungen anzupassen.

Fokus auf Anwendungen und Märkte

Die Erweiterung des Partnerkreises im ReRubber Solutions Netzwerk schafft neue Voraussetzungen für die Entwicklung marktfähiger Anwendungen. Durch die Zusammenarbeit von Industrie und Forschung werden technische Lösungen beschleunigt und neue Einsatzfelder erschlossen. Vor dem Hintergrund regulatorischer Entwicklungen und steigender Anforderungen an ressourceneffiziente Materialien gewinnt die werkstoffliche Nutzung von Gummimehl an Bedeutung.

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Mit der Aufnahme von matteco setzt das ReRubber Solutions Netzwerk seinen kooperativen Ansatz fort. Der Fokus liegt auf der Entwicklung praxistauglicher Lösungen für die Verwertung von Altreifen und die Integration von Sekundärrohstoffen in industrielle Prozesse. Die mechanische Aufbereitung und Weiterverarbeitung von Gummimehl stellt dabei einen wesentlichen Baustein für die Kreislaufwirtschaft dar.