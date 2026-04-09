Anzeige

ReRubber Solutions erweitert Netzwerk

Das ZIM-Innovationsnetzwerk ReRubber Solutions wächst mit der Aufnahme der matteco GmbH. Das Unternehmen ergänzt die bestehenden Kompetenzen im Bereich nachhaltiger Materiallösungen und erweitert die technologische Basis für die Entwicklung von Anwendungen aus Gummimehl. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Nutzung von Sekundärrohstoffen im Kontext der Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln.
ReRubber Solutions Netzwerk
Die Produkte dienen vor allem der Schwingungsdämpfung, Körperschallentkopplung und sicheren Lagerung von Bauteilen. Durch ihre elastischen Eigenschaften können sie Vibrationen, Geräusche und mechanische Belastungen wirksam reduzieren – ein wichtiger Faktor für langlebige und nachhaltige Baukonstruktionen. Copyright: Matteco.
Anzeige

Erweiterung der Materialkompetenz

Mit dem Beitritt von matteco stärkt das ReRubber Solutions Netzwerk seine Expertise entlang der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung nachhaltiger Materialien sowie in der Optimierung von Materialeigenschaften und Ressourceneffizienz. Daraus ergeben sich zusätzliche Ansätze für die Verarbeitung und Nutzung von Gummimehl in technischen Anwendungen.

Impulse für Forschung und Entwicklung

Die Integration erfolgt während laufender Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur werkstofflichen Verwertung von Altreifen. Die zusätzliche Kompetenz unterstützt die Weiterentwicklung bestehender Ansätze in den Bereichen Materialmodifikation, Prozessführung und Produktentwicklung. Ziel ist es, die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Gummimehl als Sekundärrohstoff zu erweitern und an industrielle Anforderungen anzupassen.

Fokus auf Anwendungen und Märkte

Die Erweiterung des Partnerkreises im ReRubber Solutions Netzwerk schafft neue Voraussetzungen für die Entwicklung marktfähiger Anwendungen. Durch die Zusammenarbeit von Industrie und Forschung werden technische Lösungen beschleunigt und neue Einsatzfelder erschlossen. Vor dem Hintergrund regulatorischer Entwicklungen und steigender Anforderungen an ressourceneffiziente Materialien gewinnt die werkstoffliche Nutzung von Gummimehl an Bedeutung.

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Mit der Aufnahme von matteco setzt das ReRubber Solutions Netzwerk seinen kooperativen Ansatz fort. Der Fokus liegt auf der Entwicklung praxistauglicher Lösungen für die Verwertung von Altreifen und die Integration von Sekundärrohstoffen in industrielle Prozesse. Die mechanische Aufbereitung und Weiterverarbeitung von Gummimehl stellt dabei einen wesentlichen Baustein für die Kreislaufwirtschaft dar.

Quelle: ReRubber Solutions
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

IRRT-Verfahren steigert Rohstoffgewinnung aus MVA-Asche

IFAT: Liebherr zeigt Recyclinglösungen

Recycling für Natrium-Ionen-Batterien

Beschäftigung in Umweltwirtschaft wächst in der EU

Augustin Entsorgung übernimmt Heiko Bick Aktenvernichtung

Steinert zeigt aktuelle Sortierlösungen auf der IFAT

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link