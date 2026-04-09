Steinert zeigt aktuelle Sortierlösungen auf der IFAT

Aluminium-Sortierung mit LIBS-Upgrade

Das Sortiersystem Steinert PLASMAX wurde auf Basis von Betriebsdaten weiterentwickelt. Die LIBS-Technologie ermöglicht künftig eine differenziertere Trennung von Aluminium nach Legierungsbestandteilen. Ziel ist die Erzeugung enger definierter Fraktionen für den Einsatz in der Sekundärmetallurgie.

Separation feiner Metallfraktionen

Mit dem Steinert SteelMaster Compact stellt das Unternehmen eine Lösung für Metallströme mit kleinen Korngrößen vor. Einsatzbereiche sind unter anderem die Nachreinigung eisenhaltiger Konzentrate, die Entfernung von Eisen aus Kupferströmen sowie die Aufbereitung geschredderter Metallgemische und Elektronikschrotte.

Farbsortierung von Metallgranulaten

Das Rutschen-Sortiersystem Steinert MSort AK ist für die Farbsortierung von Metallgranulaten im Kornbereich von 0,5 bis 60 Millimetern ausgelegt. Es ermöglicht die Reinigung heterogener Materialströme und die Gewinnung definierter Metallfraktionen.

KI-gestützte PET-Sortierung

Für die Herstellung lebensmitteltauglicher PET-Rezyklate ist die Trennung von Food- und Non-Food-Verpackungen erforderlich. Da beide Materialtypen chemisch identisch sind, stoßen konventionelle Nahinfrarot-Systeme an Grenzen. Das KI-basierte System Steinert Intelligent Object.Identifier (IOI) nutzt visuelle Merkmale zur Unterscheidung. Industrielle Anwendungen zeigen die Eignung des Verfahrens für den Dauerbetrieb.

Aufbereitung von Bau- und Abbruchabfällen

Die Aufbereitung mineralischer Abfälle gewinnt vor dem Hintergrund steigender Entsorgungskosten und regulatorischer Vorgaben an Bedeutung. Steinert zeigt am Beispiel von SORTAG GmbH, wie Magnet- und Sensortechnik zur Trennung von Bau- und Abbruchabfällen kombiniert werden. Ergänzend erweitert die Farbsortiertechnik das Spektrum bei der Separation mineralischer Fraktionen.

Ausschleusung von hitzebeständigem Glas

Mit einer erweiterten Sensortechnologie ermöglicht Steinert MSort die Erkennung und Entfernung von hitzebeständigem Glas, Keramik und Störstoffen. Die Technologie arbeitet über sichtbare Wellenlängen hinaus und erlaubt die Kombination aus Materialerkennung und Farbsortierung in einem Prozessschritt. Eine Integration in bestehende Anlagen ist vorgesehen.

Service entlang des Anlagenlebenszyklus

Serviceleistungen umfassen die Inbetriebnahme, Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit sowie die kontinuierliche Optimierung der Sortierleistung. Darüber hinaus werden Modernisierungsmaßnahmen zur Anpassung an veränderte Anforderungen angeboten. Besucher der IFAT 2026 erhalten Informationen zu Servicekonzepten über den gesamten Lebenszyklus von Sortieranlagen hinweg.

Steinert auf der IFAT

Halle B6, Stand 451/552