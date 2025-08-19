Anzeige

Recycling von Kunststoffen aus Edelmetall-Rückgewinnungsprozessen

Tanaka Precious Metal Group und Jeplan wollen Kunststoffe in den Edelmetall-Rückgewinnungsprozessen von Tanaka effizienter recyceln.
Recycling von Kunststoffen aus Edelmetall-Rückgewinnungsprozessen
Anzeige

Bei der Aufarbeitung von Prozessabfällen, die Kund*innen zur Rückgewinnung von Edelmetallen einsenden, enthalten viele Materialien Kunststoffe – etwa Reinigungstücher oder medizinische Utensilien –, an denen Edelmetalle haften oder adsorbiert sind. Bisher hat Tanaka diese kunststoffhaltigen Abfälle in der Regel verbrannt, um die organischen Bestandteile zu entfernen, bevor die Edelmetalle aus der Asche zurückgewonnen wurden. Obwohl das thermische Verfahren auch umweltkritische Stoffe entfernt, verursacht es erhebliche CO₂-Emissionen.

Jeplan verfügt über ein eigenes chemisches Recyclingverfahren für Polyethylenterephthalat (PET). Tanaka prüft, wie sich diese Technologie ergänzend zum herkömmlichen Rückgewinnungsprozess einsetzen lässt. Ziel ist es, Kunststoffe nicht mehr zu verbrennen, sondern chemisch aufzubereiten.

Die Unternehmen konzentrieren sich dabei auf Materialien wie gebrauchte Spritzen oder Reinigungstücher. Durch den Einsatz des chemischen Verfahrens lassen sich die CO₂-Emissionen voraussichtlich auf rund 10 % des bisherigen Werts senken. Darüber hinaus ermögliche das neue Verfahren nicht nur die Rückgewinnung von Edelmetallen, sondern auch die stoffliche Wiederverwertung der Kunststoffe.

Quelle: Tanaka
FacebookTwitterPinterestThreadsBlueskyEmail

Verwandte Artikel

Plastics Europe drängt weiter auf multilaterale Einigung bei Plastikabkommen

BDE und FEAD fordern wirksames Plastikabkommen und Stärkung des Recyclings

Moderne Kunststoffrecyclinganlage für Norwegen

BDE fordert ambitioniertes globales Plastikabkommen

Aufbau des Tray-to-Tray-Recycling-Marktes

Plastics Europe: Kreislaufwirtschaft als Schlüssel zur Lösung

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link