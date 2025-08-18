Hammermühle für Kabel aus Schredderrückständen

Dies führt im Falle einer schneidenden Zerkleinerung zu unkalkulierbaren Kosten und auch Schäden. Zudem ist eine vollständige Trennung zwischen Kupfer- und Aluminium einerseits und abgetrennter Kabelisolierung anderseits nur nach einer Verkugelung erfolgreich, in-sofern bedarf es in den meisten Anlagen einer weiteren Maschine. Ansätze mit sog. Turbomühlen haben ebenso manch einen Betreiber in die Frustration getrieben.

Der EcoShred Wiretec ist eine vertikale Hammermühle, die reversierend betrieben wer-den kann. In einem einzigen Durchgang ermöglicht sie auf 5 Mahlebenen den effektiven Aufschluß von Nichteisenmetallen und Isolierungen, die Verkugelung der NE-Metalle sowie die Magnetisierung von Edelstahlanteilen zur weiteren Separation.

Dank des nicht schneidenden Zerkleinerungsprinzips arbeitet der Wiretec verschleißarm und vermeidet die typischen Probleme herkömmlicher Schneidtechnik.

Neben Kabelmaterial eignet sich der EcoShred Wiretec zur Aufbereitung von Zorba-Feinfraktionen sowie anderen metallhaltigen Stoffströmen, deren Aufbereitung bisher als unwirtschaftlich galt.