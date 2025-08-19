AZuR startet in die nächste Phase

AZuR vernetzt Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Universitäten und Forschungseinrichtungen liefern mit Studien und Forschungsprojekten wichtige Impulse. Neuen AZuR-Partnern bietet sich jetzt die ideale Chance, die nachhaltige Transformation der Mobilität aktiv mitzugestalten. Mit jeder neuen Partnerschaft wächst aus Sicht von AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth „unsere Wirkungskraft – und damit auch die Chance, die ökologisch wie sozio-ökonomisch profitable Reifen-Kreislaufwirtschaft als Basis der nachhaltigen Mobilität zu etablieren.

Jüngster AZuR-Partner ist seit Juli 2025 SDS Systemtechnik. SDS bietet Lösungen für die optoelektronische Reifenprüfung – von der Eingangskontrolle über Laser-Markierungen bis zu Belastungs- und Drucktests. So steigert SDS die Effizienz, Sicherheit und Rückverfolg­barkeit in der Reifen- und Runderneuerungsindustrie. Das Unternehmen aus Calw zählt zu den weltweit führenden Herstellern optoelektronischer Prüf- und Automatisierungssysteme für Reifen. SDS Systemtechnik entwickelt, produziert und vertreibt hochspezialisierte Lösungen, die nicht nur technische Präzision und wirtschaftliche Effizienz vereinen, sondern auch einen aktiven Beitrag zur Verwirklichung der Reifen-Kreislaufwirtschaft leisten.

AZuR ist ein europaweit einzigartiges Netzwerk, das sich für eine zukunftsweisende Reifen-Kreislaufwirtschaft einsetzt. Über 90 Partner aus Industrie, Mittelstand, Handel, Wissen­schaft und Politik verfolgen ein gemeinsames Ziel: möglichst 100 % der jährlich in Europa anfallenden 3,5 Millionen Altreifen im Kreislauf zu halten. Der Fokus liegt auf der nachhaltigen Optimierung von Verfahren, Prozessen und Materialien sowie auf der Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle für Reifenher­stellung, Runderneuerung, Reparatur, mechanischer und chemischer Altreifenverwertung.

In den vergangenen Jahren hat AZuR entscheidende Fortschritte erzielt. Die EU-Kommission hat vor kurzem eine wichtige AZuR-Forderung zur Zukunftssicherung der Runderneuerung von Reifen erfüllt. Sie hat offiziell bestätigt, dass runderneuerte Reifen den Anforderungen der EU-Taxonomieverordnung entsprechen und somit als „taxonomiekonform“ gelten.

Ein aktuelles EuRIC-Manifest zum Reifen-Recycling unterstreicht zentrale AZuR-Forderungen. Für eine funktionierende Reifen-Kreislaufwirtschaft braucht es klare politische Rahmen­bedingungen. Gefordert werden unter anderem verpflichtende Rezyklatquoten in Neupro­dukten, ein Exportverbot für unbehandelte Altreifen außerhalb der EU, ein Reifendesign nach Ecodesign-Prinzipien, EU-weite End-of-Waste-Kriterien für Reifengranulat und die Einführung eines Digital Product Passports mit RFID-Technologie.

In Deutschland werden aktuell über 60 % der Altreifen im Kreislauf gehalten – ein Erfolg, der ohne intensive Öffentlichkeitsarbeit, starke Partner und politischen Dialog nicht möglich gewesen wäre. AZuR hat sich als Plattform etabliert, die Wissen bündelt, neue Allianzen schmiedet und Impulse für die grüne Transformation der Mobilität gibt.