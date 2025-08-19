Anzeige

Kragarmregale für Autoverwerter Silverlake

Um eine möglichst hohe Zahl an Altfahrzeugen ständig im direkten Zugriff zu haben, lagert Silverlake Automotive Recycling, Hampshire, Pkw, SUV und Transporter in Kragarmregalen von OHRA.
Dank der über 8 Meter hohen Regale können fünf bis zu jeweils 2 Tonnen schwere Fahrzeuge sicher übereinander „gestapelt“ werden. Die Regalzeilen sind zudem mit Führungsschienen ausgestattet, sodass die Ein- und Auslagerung der Altfahrzeuge mit einem Seitenstapler erfolgen kann. So können die Gassen zwischen den Regalen besonders schmal gehalten werden und mehr Regale auf der Fläche aufgestellt werden. Rund 2.500 Altfahrzeuge kann Silverlake daher auf dem Gelände lagern.

Über 81.000 Ersatzteile hat Silverlake Automotive Recycling im Jahr 2024 aus Altfahrzeugen recycelt – das entspricht einem Äquivalent von rund 34.668 Autos und Vans, die wiederverwertet wurden. Um diese Zahlen zu erreichen, braucht es effiziente Prozesse. Dazu gehört auch die sichere und platzsparende Lagerung der Fahrzeuge. Daher hat sich Silverlake für die Installation von insgesamt 19 Kragarmregalen von OHRA entschieden. In den über 8 m hohen Regale können auf 5 Lagerebenen bis zu 2 Tonnen schwere Altautos gelagert werden. Die 2 Meter langen Kragarme können flexibel im Raster von 100 Millimeter nach oben oder unten verstellt werden. Durch das patentierte Einhängesystem der Kragarme wird für die Verstellung kein Werkzeug benötigt. So kann Silverlake schnell die Höhe der Lagerebenen anpassen, zum Beispiel um auch Transporter oder SUVs einzulagern.

Für Alan Prebble, Managing Director von Silverlake, war nicht nur die hohe Lagerkapazität, die die Regale ermöglichen, ein Argument für OHRA. Auch die steife und robuste Konstruktion der Regale aus vollwandigen, warmgewalzten Stahlprofilen überzeugten – damit trotzen die Regale nachhaltig dem rauen Arbeitsalltag auf dem Betriebsgelände des Autoverwerters.

Quelle: OHRA
