Ecobat verkauft Geschäftsbereiche in Deutschland und Österreich

Ecobat hat eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf seiner Batterierecycling- und Spezialblei-Sparten in Deutschland und Österreich an Clarios getroffen. Die Transaktion umfasst Ecobats Anlagen in Freiberg und Braubach, Deutschland, sowie den Betrieb in Arnoldstein, Österreich.
Ecobat Resources Freiberg Germany Copyright: Ecobat
„Wir freuen uns, den Verkauf unserer deutschen und österreichischen Geschäftsbereiche bekannt zu geben“, sagte Tom Slabe, Präsident und CEO von Ecobat. „Nach Abschluss dieser Transaktion – zusammen mit den bereits angekündigten Veräußerungen in Frankreich, Italien und im Bereich Batteriedistribution – kann sich Ecobat wieder voll und ganz auf sein Kerngeschäft im Recycling sowie auf sein globales Lithium-Ionen-Batteriegeschäft konzentrieren. Ecobat verfolgt weiterhin zusätzliche Möglichkeiten, um den Wert für die Aktionäre über diese Transaktionen hinaus zu maximieren.“

Slabe fügte hinzu: „Das Fachwissen und die strategische Vision von Clarios bieten eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg dieser Aktivitäten in Deutschland und Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass sie die wertvollen Beziehungen, die wir zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten in ganz Europa aufgebaut haben, weiter pflegen und ausbauen werden.“

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Rothschild & Co ist bei dieser Transaktion als Finanzberater und White & Case als Rechtsberater von Ecobat tätig.

Quelle: Ecobat
