Anzeige

KI bewertet Rezyklate im Fahrzeugbau

Das Forschungsprojekt „RezyPart“ untersucht den optimierten Einsatz von Rezyklaten im Fahrzeugbau durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, die Qualität wiederverwerteter Kunststoffe zu analysieren und deren Eignung für technische Bauteile verlässlich zu bewerten.
KI bewertet Rezyklate im Fahrzeugbau
Ausflug des Projektkonsortiums zur Firma R.Plast (von links): Tobias Göbel (Scientist Compoundieren und Extrudieren, SKZ), Tobias Heinrich (Customer Success and Implementation Manager, LabV), Dr. Marieluise Lang, Dr. Lars Helmlinger (beide R&D) und Christian Schürger (Entwicklungsingenieur Werkstofftechnik, Brose SE). Copyright: SKZ
Anzeige

Beteiligt sind der Automobilzulieferer Brose, das Kunststoff-Zentrum SKZ in Würzburg, die LabV Intelligent Solutions GmbH sowie die R.PLAST Kunststoffaufbereitungs- und Handels-GmbH. Das Projekt startete am 1. August 2025 und ist auf drei Jahre angelegt.

Rezyklate gelten als zentraler Bestandteil der Kreislaufwirtschaft im Fahrzeugbau. Ihr Einsatz trägt zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks bei und unterstützt regulatorische Vorgaben zur Erhöhung des Rezyklatanteils. In der industriellen Praxis stellen jedoch schwankende Materialqualitäten und Verunreinigungen eine Herausforderung dar. Fremdpartikel wie Metallreste, Staub, Fette oder inkompatible Kunststofffraktionen können die mechanischen Eigenschaften beeinträchtigen und die Verarbeitbarkeit einschränken. Insbesondere sicherheitsrelevante Bauteile erfordern belastbare Aussagen zu Zugfestigkeit, Schlagzähigkeit und Langzeitverhalten.

Vor diesem Hintergrund entwickelt das Projekt eine KI-gestützte Softwarelösung, die den Einfluss materialtypischer Inhomogenitäten auf definierte Bauteileigenschaften modelliert und prognostiziert. Grundlage sind Werkstoffdaten, Prüfergebnisse und simulationsgestützte Analysen. Ziel ist es, die Eignung spezifischer Rezyklatchargen für konkrete Anwendungen frühzeitig zu bewerten und damit Entwicklungs- und Freigabeprozesse zu unterstützen.

Das Projekt läuft bis zum 31. Juli 2028 und wird vom Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert. Die öffentliche Finanzierung unterstützt die Entwicklung digitaler Werkzeuge zur Qualitätssicherung von Rezyklaten und adressiert die steigenden regulatorischen Anforderungen an den Rezyklateinsatz in der Automobilindustrie.

Quelle: SKZ
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Recyclingstrategien für smarte Textilien

CirTex vernetzt textile Kreislaufforschung

Herstellerverantwortung und Rezyklatquoten konkretisiert

Suffizienz als kommunale Steuerungsstrategie

Materialrückgewinnung aus Altbatterien verbessern

Ersatzbaustoff aus karbonatisierter Asche

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link