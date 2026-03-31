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Getriebetechnologien für kommunale Nutzfahrzeuge

Allison Transmission zeigt auf der IFAT 2026 Getriebetechnologien für Kommunalfahrzeuge. Im Mittelpunkt stehen Vollautomatikgetriebe sowie softwarebasierte Lösungen zur Senkung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen im kommunalen Einsatz.
Getriebetechnologien für kommunale Nutzfahrzeuge
Detail eines Schnittmodels. Funktionen wie Allison FuelSense® 2.0 mit DynActive Shifting und die xFE-Getriebetechnologie optimieren Schaltpunkte und Drehmomentmanagement in Abhängigkeit von Fahrzeuggewicht, Topografie, Beladung und Fahrprofil. Copyright: Allison Transmission
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Fokus auf Effizienz und Emissionsreduzierung

Die vorgestellten Systeme zielen auf eine Anpassung von Schaltstrategien und Drehmomentverläufen an Einsatzbedingungen wie Beladung, Streckenprofil und Fahrzyklen. Softwarelösungen wie FuelSense® 2.0 mit DynActive® Shifting sowie die xFE-Technologie optimieren den Betrieb im Stop-and-go-Verkehr. Nach Herstellerangaben lassen sich dadurch Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen reduzieren.

Kompatibilität mit alternativen Antrieben

Die Vollautomatikgetriebe sind für den Einsatz mit verschiedenen Antriebskonzepten ausgelegt. Dazu zählen komprimiertes Erdgas, Biogas sowie wasserstoffbasierte Systeme und elektrische Antriebe. Die Technologien unterstützen Flottenbetreiber bei der Umsetzung von Strategien zur Emissionsminderung im kommunalen Bereich.

Getriebebaureihe für den Entsorgungseinsatz

Ein Schwerpunkt liegt auf der Getriebebaureihe 3000, die für Motorleistungen bis 276 kW ausgelegt ist. Sie wird in Müllsammel-, Kehr- und Entsorgungsfahrzeugen eingesetzt und ist auf häufige Lastwechsel sowie Stop-Start-Betrieb ausgelegt. Der Drehmomentwandler ermöglicht ein hohes Anfahrmoment und unterstützt präzise Fahrmanöver bei niedrigen Geschwindigkeiten.

Kontinuierliche Kraftübertragung im Einsatz

Die kontinuierliche Kraftübertragung sorgt für eine gleichmäßige Leistungsabgabe an die Antriebsräder. Dies unterstützt Arbeitsprozesse wie das Manövrieren auf engem Raum und das Entleeren von Abfallbehältern. Der abgestimmte Kriechgang erleichtert Fahrbewegungen bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten im kommunalen Betrieb.

Technologiepräsentation auf der Messe

Auf dem Messestand in Halle C6 informiert das Unternehmen über Getriebevarianten, Softwarefunktionen sowie Service- und Flottenlösungen für unterschiedliche Einsatzanforderungen im Entsorgungssektor.

Allison Transmission auf der IFAT

Halle C6, Stand 135

Quelle: Allison Transmission
Tags: IFAT 2026
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