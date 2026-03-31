Grüner Stahl für Maschinenflotte

Unternehmensstruktur und Wertschöpfung

Die GP Günter Papenburg AG ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe mit bundesweiter Präsenz. Seit der Gründung im Jahr 1963 hat sich das Unternehmen zu einem Verbund mit 66 Tochtergesellschaften und rund 4.000 Beschäftigten entwickelt. Die Geschäftstätigkeit umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung über die Baustoffproduktion und Bauausführung bis hin zu Logistik und Baustoffrecycling. Diese Struktur ermöglicht integrierte Prozesse in Bau- und Recyclingprojekten.

Erweiterung der Maschinenflotte

Im Rahmen der Investition wurden insgesamt 47 Maschinen der Hersteller Komatsu und Sennebogen beschafft. Ein Schwerpunkt liegt auf Anwendungen in Recycling, Materialumschlag und Aufbereitung. Sieben Umschlagmaschinen der Baureihen 822G bis 830G im Gewichtsspektrum von 22 bis 30 Tonnen ergänzen die Flotte und sind für den Einsatz in entsprechenden Stoffströmen ausgelegt.

CO₂-reduzierter Stahl entlang der Lieferkette

Ein Teil der neuen Maschinen basiert auf grünem Stahl der Salzgitter AG. Das unter dem Programm SALCOS® entwickelte Material steht für eine CO₂-reduzierte Stahlproduktion. Ziel ist es, die Emissionen entlang der industriellen Lieferkette, insbesondere im Bereich der Scope-3-Emissionen, zu verringern. Die Materialeigenschaften bleiben dabei auf dem für den Maschinenbau erforderlichen Niveau.

Service und Vertrieb

Die Umsetzung der Investition erfolgt in Zusammenarbeit mit Schlüter für Baumaschinen als Vertriebspartner. Die Betreuung der Maschinen wird über ein bundesweites Netzwerk mit mehreren Standorten und Serviceeinheiten sichergestellt. Dadurch sollen Wartung und Instandhaltung der Anlagen im laufenden Betrieb gewährleistet werden.