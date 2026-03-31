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Mobile Siebtechnik auf IFAT München

Die Zemmler Siebanlagen GmbH stellt auf der IFAT München 2026 vom 4. bis 8. Mai die Siebanlage MS 36 Pro vor. Die Anlage wird sowohl am Stand im Freigelände als auch im VDMA Praxisgelände im Betrieb gezeigt. Im Mittelpunkt steht eine raupenmobile Lösung zur Aufbereitung mineralischer und biogener Stoffströme.
Mobile Siebtechnik auf IFAT München
Copyright: Zemmler
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Doppeltrommel-Siebung für drei Fraktionen

Die MS 36 Pro arbeitet mit einer Doppeltrommel, bestehend aus Innen- und Außentrommel. Dieses System ermöglicht die Trennung von Materialströmen in drei Fraktionen innerhalb eines Arbeitsgangs. Die Anlage ist für unterschiedliche Einsatzbereiche ausgelegt, darunter die Aufbereitung von Böden, Biomasse, Bauschutt sowie weiteren mineralischen und organischen Materialien.

Elektrischer Antrieb und Mobilität

Die Anlage verfügt über einen rein elektrischen Antrieb mit 32-A-Anschluss. Der Betrieb erfolgt geräuscharm und emissionsreduziert, wodurch sich die Maschine für innerstädtische Baustellen und lärmsensible Einsatzorte eignet. Für autarke Anwendungen kann ein externes Dieselaggregat eingesetzt werden. Das Raupenfahrwerk ermöglicht den Einsatz auf unebenem Gelände. Die kompakte Bauweise unterstützt den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten.

Technische Auslegung und Bedienung

Die MS 36 Pro erreicht eine Trommellänge von bis zu 4.372 Millimetern und eine Siebfläche von rund 23 Quadratmetern. Austauschbare Drahtsiebe ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Korngrößen. Die Steuerung erfolgt über ein Touch-Display mit voreingestellten Programmen, die eine reproduzierbare Prozessführung unterstützen.

Demonstration im Praxisbetrieb

Im VDMA Praxisgelände wird die Anlage im Zusammenspiel mit einer Wasseraufbereitung gezeigt. Ziel ist die Darstellung eines geschlossenen Stoffkreislaufs zur Rückgewinnung verwertbarer Materialien.

Zemmler auf der IFAT

Freigelände F.709/10

Quelle: Zemmler
Tags: IFAT 2026
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