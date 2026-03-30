517 kg Siedlungsabfälle pro Kopf im Jahr 2024

Die verfügbaren Daten zeigen signifikante Unterschiede zwischen den EU-Ländern. Österreich (782 kg pro Person, Daten 2023), Dänemark (755 kg) und Belgien (699 kg) verzeichneten die höchsten Mengen an Siedlungsabfällen pro Person. Die geringste Abfallmenge pro Person entstand in Rumänien (305 kg, Daten 2023), Estland (375 kg) und Polen (387 kg).

Seit 2014 ist die Menge an Siedlungsabfällen pro Person in 20 EU-Ländern gestiegen. Belgien (+274 kg), Tschechien (+228 kg) und Österreich (+217 kg) verzeichneten die deutlichsten Zunahmen. Umgekehrt wurden die größten Rückgänge in den Niederlanden (-54 kg), Dänemark (-53 kg) und Finnland (-25 kg) festgestellt.

Die EU recycelte im Jahr 2024 durchschnittlich 248 kg Siedlungsabfälle pro Person. Das bedeutet, dass 48,1 % der insgesamt entstandenen Menge an abfallendem Abfall recycelt wurden, verglichen mit 48,0 % im Jahr 2023 (246 kg pro Person) und einer deutlicheren Verbesserung gegenüber 43,0 % im Jahr 2014 (208 kg pro Person).