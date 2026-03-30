Geschlossener Kunststoffkreislauf für Elektronik

Leitfaden für zirkuläres Produktdesign

Mit der Publikation „Developing Recyclable Electronic Devices: A playbook for design for & from recycling“ liegt ein praxisorientierter Leitfaden vor, der Anforderungen an recyclinggerechtes Design entlang der gesamten Wertschöpfungskette beschreibt. Die Inhalte basieren auf mehrjähriger Forschungsarbeit und industrieübergreifender Zusammenarbeit. Anhand von Fallstudien werden Zusammenhänge zwischen Produktgestaltung, Materialwahl und Recyclingprozessen dargestellt. Der Leitfaden verdeutlicht, dass die Recyclingfähigkeit bereits in frühen Entwicklungsphasen berücksichtigt werden muss, um einen geschlossenen Kunststoffkreislauf zu ermöglichen.

Die Veröffentlichung wurde am 26. März 2026 im CIC Berlin vorgestellt. Im Rahmen eines Workshops wurden die Inhalte mit Fachpublikum aus Produktentwicklung und Design praktisch erprobt. Ergänzend wurden Anwendungen zirkulären Designs in einem industriellen Umfeld demonstriert.

Bewertungstool für Recyclingfähigkeit

Ergänzend zum Leitfaden wurde das Recyclability Assessment Tool entwickelt. Das Werkzeug dient der standardisierten Bewertung der Recyclingfähigkeit von Elektronikprodukten bereits in frühen Entwicklungsphasen. Es identifiziert kritische Faktoren wie Materialkombinationen, Verbindungen oder Beschichtungen, die die Verwertbarkeit beeinflussen können. Auf dieser Basis lassen sich alternative Designentscheidungen ableiten, um den geschlossenen Kunststoffkreislauf zu verbessern.

Das Tool wurde in Zusammenarbeit von Industriepartnern entwickelt und in Praxistests validiert. Zur Einführung wird ein Webinar angeboten, in dem Anwendung und Integration in Entwicklungsprozesse erläutert werden.

Einordnung in die EU-Kunststoffstrategie

Die Ergebnisse des Projekts adressieren zentrale Anforderungen der europäischen Kunststoffstrategie. Insbesondere die frühzeitige Berücksichtigung von Recyclingaspekten im Produktdesign gilt als Voraussetzung für die Erhöhung von Rezyklateinsatz und Materialeffizienz. Politische Initiativen auf EU-Ebene zielen darauf ab, Rahmenbedingungen für die Nutzung recycelter Kunststoffe zu verbessern und Innovationsprozesse zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund liefern Leitfaden und Bewertungstool konkrete Ansätze für die Umsetzung eines geschlossenen Kunststoffkreislaufs in der Elektronikindustrie. Sie verbinden Anforderungen aus Regulierung, Produktentwicklung und Recyclingpraxis.

Projektabschluss und Ausblick

Der Abschluss des Projekts ist für den 20. Mai 2026 in Brüssel vorgesehen. Dort werden die Ergebnisse Fachpublikum aus Industrie, Forschung und Politik vorgestellt. Im Fokus stehen die Überführung der entwickelten Ansätze in industrielle Anwendungen sowie deren Beitrag zur weiteren Etablierung eines geschlossenen Kunststoffkreislaufs in Europa.

Das E-Book „Developing Recyclable Electronic Devices“ und das „Recyclability Assessment Tool“ stehen ab sofort zum Download bereit.