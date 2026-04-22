Meiller zeigt Fahrzeuge für Entsorgungswirtschaft

Neuer Dual-Tec-Trailer

Mit dem Dual-Tec-Trailer stellt Meiller erstmals einen Behältertransportanhänger für den kombinierten Einsatz von Absetzbehältern und Abrollcontainern vor. Der zweiachsige Anhänger ist für 18 oder 20 Tonnen Gesamtgewicht ausgelegt und verfügt über einen KTL-grundierten Leiterrahmen sowie eine pneumatisch absenkbare Deichsel.

Transportiert werden können entweder bis zu zwei Absetzbehälter oder ein Abrollcontainer. Zur Serienausstattung zählen unter anderem LED-Beleuchtung, SmartBoard-Steuerung, Scheibenbremsen und Zurrösen. Optional sind zusätzliche Ausstattungen wie Rückraumkamera oder Vollverkleidung verfügbar.

Tectrum Trailer als Aktionsmodell

Der Tectrum Trailer wird befristet als Aktionsmodell angeboten. Der Anhänger für Abrollcontainer ist kurzfristig verfügbar und wird frei Haus geliefert. Zur Ausstattung gehören unter anderem SmartBoard-Steuerung, pneumatische Containerverriegelung und standardisierte Druckluftanschlüsse.

Tectris AK14 MT

Meiller zeigt zwei Absetzkipper des Typs Tectris AK14 MT für unterschiedliche Antriebskonzepte. Beide Varianten sind für Zweiachsfahrgestelle ausgelegt und verfügen über eine Nennlast von 14 Tonnen. Eine Funkfernsteuerung und automatisierte Abläufe unterstützen den Betrieb.

Tectrum RS21

Mit dem Tectrum RS21 präsentiert Meiller zwei Abrollkipper für Dreiachsfahrgestelle mit 21 Tonnen Hubkraft. Die Geräte sind für Container bis 50 Kubikmeter ausgelegt. Eine Variante verfügt über einen teleskopier- und schwenkbaren Hakenausleger für beengte Einsatzbedingungen.

Trigenius mit Ladekran

Der Trigenius D212 ergänzt den Messeauftritt als Dreiseitenkipper mit Ladekran. Der Aufbau aus hochfestem Stahl ist für den Transport sowie das Be- und Entladen von Materialien ausgelegt. Eine geschraubte Kranmontage ermöglicht flexible Anpassungen an unterschiedliche Krantypen.

Meiller auf der IFAT

Freigelände FM.811/2