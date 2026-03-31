Renault Trucks auf der IFAT 2026

Elektrischer Antrieb für urbane Einsätze

Der Renault Trucks E-Tech D Wide 6×2 ist für den Einsatz im urbanen Raum ausgelegt. Das Fahrzeug ermöglicht einen lokal emissionsfreien und geräuscharmen Betrieb, insbesondere bei Anwendungen mit häufigen Stop-and-Go-Zyklen wie der kommunalen Abfallsammlung.

Dieseltechnik im Übergang

Die drei ausgestellten Fahrzeuge mit Dieselantrieb bilden typische Einsatzrealitäten in der Entsorgungswirtschaft ab. Sie stehen für Anwendungen, bei denen alternative Antriebe derzeit nur eingeschränkt eingesetzt werden können, und zeigen verfügbare Lösungen für den Übergang zu emissionsärmeren Antriebskonzepten.

Aufbau- und Einsatzvarianten

Alle ausgestellten Fahrzeuge basieren auf Fahrgestellen von Renault Trucks und sind mit Olympus Hecklader-Aufbauten ausgestattet. Unterschiedliche Lifterlösungen von Terberg und Ros Roca sowie verschiedene Fahrgestellkonfigurationen verdeutlichen die Bandbreite möglicher Anwendungen in der kommunalen Abfallsammlung. Die Fahrzeuge sind auf dem Stand der Terberg HS GmbH (FM. 713/15) zu sehen.

Ansatz zur Dekarbonisierung

Renault Trucks verfolgt im Kontext der Renault Trucks IFAT 2026 Präsentation einen technologieoffenen Ansatz zur Reduktion von Emissionen im urbanen Güterverkehr. Neben batterieelektrischen Antrieben umfasst das Portfolio weiterhin Fahrzeuge mit Dieseltechnologie für spezifische Einsatzbedingungen. Die Auswahl des Antriebs erfolgt in Abhängigkeit von Einsatzprofil, Infrastruktur und betrieblichen Anforderungen. Ergänzend bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Flottenintegration, einschließlich Beratung, Finanzierung und Unterstützung beim Aufbau von Ladeinfrastruktur.

Renault Trucks auf der IFAT

Freigelände FM.713/15 (Herberg HS GmbH)