AZuR-Netzwerk wächst weiter

Seit 1956 steht der Name Matteuzzi für hochpräzise Maschinenlösungen „Made in Italy“. Das Unternehmen entwickelt und fertigt sowohl Anlagen zur Herstellung von Neureifen als auch komplette Systeme für die Runderneuerung von Pkw-, Lkw- und Flugzeugreifen. Besonders hervorzuheben sind dabei modulare Linien für die Fertigung vorvulkanisierter Laufflächen sowie umfassende Prüf-, Handling- und Kalibrierungssysteme. Dank ihrer hohen Automatisierung und Prozessgenauigkeit tragen Matteuzzi-Anlagen wesentlich dazu bei, die Effizienz und Qualität in der Runderneuerung zu steigern – und damit den Einsatz runderneuerter Reifen als nachhaltige Alternative zum Neureifen zu fördern.

VS Rubber Recycling aus den Niederlanden ist Spezialist für die mechanische Aufbereitung technischer Gummiabfälle, insbesondere von Raumehl aus der Runderneuerung. Jede Woche verarbeitet das Unternehmen rund 350 Tonnen dieser wertvollen Reststoffe zu Gummifasern, Gummigranulat und Gummimehl – ganz ohne chemische Zusätze. Die hochwertigen Sekundärrohstoffe finden Einsatz in Gummimischungen, Bitumenmodifikation, Sportböden oder Kunststoffverstärkung. Durch die Rückführung runderneuerungstypischer Gummimaterialien leistet VS Rubber Recycling einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und unterstützt Devulkanisationsprozesse durch den hohen Naturkautschuk-Anteil seiner Produkte.

Mit über 180 Jahren Erfahrung im Maschinenbau ist die Erste Maschinenfabrik (ERMAFA) ein erfahrener Technologielieferant für die Kunststoff- und Gummiindustrie. Neben Innenmischern, Walzwerken, Kalandern und Rotationspressen für die Produktion von Kautschukprodukten entwickelt das Chemnitzer Unternehmen auch De-Vulkanisationsanlagen (Reaktruder) für alle technischen Elastomere und vollautomatisierte Recyclinganlagen mit kryogener Feinvermahlung für Altreifen. Diese Anlage erzeugt hochreines Gummigranulat in verschiedenen Körnungen und ermöglichen zusätzlich die Rückgewinnung von Stahldraht und PA-Gewebe. Durch kontinuierliche Forschung und praxisorientierte Sonderlösungen unterstützt ERMAFA die Transformation der Industrie hin zu nachhaltigen Prozessen und geschlossenen Stoffkreisläufen.

Als Teil des REMA TIP TOP-Konzerns bietet TIP TOP Automotive nicht nur hochwertige Produkte für die Reifenreparatur, sondern setzt auch auf praxisnahe Weiterbildung für das Vulkaniseurhandwerk. Die Reparatur von Pkw-, Lkw- und Spezialreifen verlängert deren Lebensdauer deutlich – ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcenschonung. Ergänzt wird das Angebot durch Werkstattausrüstung, Reparaturmaterialien, Vulkanisiergeräte und Produkte für Zweiräder. Mit ihrem klaren Bekenntnis zum Prinzip „Erhalten statt Ersetzen“ stärkt TIP TOP Automotive den Reparaturgedanken als Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft im Mobilitätssektor.