11. bvse-Mineraliktag & Baustoff Recycling Forum 2025

Der erste Veranstaltungstag steht ganz im Zeichen des zehnjährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen bvse und dem Baustoff Recycling Bayern. Bei einem festlichen Abendempfang im Tagungshotel erwartet die Gäste unter anderem ein Grußwort von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber MdL. In entspannter Atmosphäre treffen sich Vertreter*innen aus Unternehmen, Verwaltung und Politik zum Austausch.

Am 10. Juli folgt auf dem 11. bvse-Mineraliktag ein ganztägiges Fachprogramm, das zentrale Fragen rund um das Baustoffrecycling und die mineralische Kreislaufwirtschaft aufgreift. Im Fokus steht zunächst die Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Praxisberichte von Unternehmen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen geben Einblicke in die Umsetzung vor Ort. Ergänzt werden diese Beiträge durch die Vorstellung der Ergebnisse eines von März bis Juni 2025 durchgeführten Planspiels zur Evaluierung der Verordnung, das wichtige Schwachstellen und Handlungsempfehlungen identifiziert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Qualitätssicherung und Zertifizierung von Sekundär- und Ersatzbaustoffen. Die Experten der QUBA GmbH erläutern aktuelle Standards, Entwicklungen und deren Bedeutung für das Abfallende von Produkten. Auch das Thema Deponiesituation kommt zur Sprache – mit einem Lagebild aus ganz Deutschland und einem Blick auf regionale Engpässe.

Zudem wird aufgezeigt, wie Kreislaufwirtschaft konkret in Ausschreibungs- und Vergabeprozessen im Bauwesen integriert werden kann – eine zentrale Voraussetzung für den Marktzugang von Recyclingbaustoffen. Rechtsanwalt Dr. Markus Pauly analysiert in diesem Kontext auch die neue Bauproduktenverordnung und ihre möglichen Auswirkungen auf die Branche.

Am Beispiel des Straßenbaus in Bayern wird zudem gezeigt, wie das Prinzip „In Stoffkreisläufen denken – planen – bauen“ erfolgreich in die Praxis übertragen werden kann.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Umgang mit Asbest, das im Gebäudebestand weiterhin eine reale Herausforderung darstellt. Hierzu werden sowohl rechtliche Grundlagen als auch aktuelle Entwicklungen vorgestellt. Praxisberichte aus Bayern und Norddeutschland, unter anderem von der Otto Dörner Entsorgung GmbH, bieten konkrete Handlungsempfehlungen zur Vorerkundung, Beprobung und sicheren Entsorgung asbesthaltiger Materialien.

Ein zusammenfassendes Resümee sowie offene Diskussionsrunden runden den Fachtag ab.

Begleitend zum Fachprogramm präsentieren zahlreiche Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen und technischen Lösungen.