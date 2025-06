Online-Test hilft bei Vorbereitung auf die PPWR

Der von kostenlose Online-Test richtet sich an Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Verpackungsproduzenten über Marken bis zu Recyclern. In nur sieben Minuten liefert er eine erste Einschätzung darüber, wie gut ein Unternehmen auf die neuen Anforderungen vorbereitet ist, beispielsweise in Bezug auf Design-for-Recycling, Materialwahl, Reuse-Quoten und Dokumentationspflichten.

Gerade kleine und mittelständische Unternehmen verfügen nicht immer über interne Ressourcen, um regulatorische Änderungen umfassend zu bewerten. Hier setzt PackintelX an – mit leicht verständlichen, digitalen Lösungen, die Zeit sparen und Klarheit schaffen.

Der Test kann online kostenlos durchgeführt werden.