Textilrecyclinglinie in Bangladesch in Betrieb genommen

Textilrecyclinglinie in Bangladesch in Betrieb genommen

Andritz hat eine reXline tearing-Linie an Pacific Jeans in Chattogram, Bangladesch, geliefert und erfolgreich in Betrieb genommen. Die Reißlinie ermöglicht es Pacific Jeans, Schnittreste aus der Jeans-Produktion wiederzuverwerten.