Cat Operator Coaching gibt individuelle Fahr-Tipps

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Kabine Ihres Cat-Radladers 992, füllen die Schaufel, verladen das Material auf den bereitstehenden Muldenkipper – und erhalten aus dem Off genaue Anweisungen, wie Sie noch effizienter arbeiten können. Was sich nach Zukunftsmusik anhört, gibt es schon. Operator Coaching heißt das innovative Computersystem, das während des Arbeitsvorgangs spezifische Verbesserungsmöglichkeiten erkennt und dem Fahrer über ein Display in der Kabine entsprechende Empfehlungen gibt.