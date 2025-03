Anlagen flexibel nutzen

Die Anlagen werden auf dem Recyclinggelände von Recicam in Madrid je nach Anforderung und Bedarf in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt. So ist der Backenbrecher Mobicat MC 120i PRO kombiniert mit dem Prallbrecher Mobirex MR 130i PRO ein kraftvolles Team, wenn es um die Verarbeitung von großem Aufgabematerial geht: Die beiden verarbeiten gemeinsam Materialien in Größen von bis zu 1.200 mm. Der Output liegt bei bis zu 250 Tonnen pro Stunde. In der Kombination Backen- und Prallbrecher werden Endkörnungen von 0 bis 20 und 20–40 mm produziert, je nach Belegung der Siebflächen.

Für besonders kontaminiertes Abbruchmaterial kommt der Prallbrecher Mobirex MR 130i PRO im Zusammenspiel mit dem Grobstücksieb Mobiscreen MSS 802i EVO zum Einsatz. Dabei laufen 260 Tonnen pro Stunde über das Sieb, ein Drittel davon geht in den Brecher, der Rest wird zum Bau von Drainagen verwendet.

Die Anforderungen an die insgesamt acht Kleemann Maschinen sind hoch – auch was die Kapazität angeht. Die Anlagen verarbeiten bis zu 4.000 Tonnen Material pro Tag.

Spective Connect sorgt für Überblick

Alle Brechanlagen sind mit Spective Connect ausgestattet, das eine einfache Bedienung und Überwachung ermöglicht. So kann in Echtzeit auf wichtige Maschinendaten zugegriffen werden, ohne immer wieder an die Anlagen zu müssen und ganz egal, wo sich der Bediener auf dem Gelände aufhält. Ändert sich etwas an der Produktionskapazität oder beim Verbrauch der Anlage, kann sofort reagiert werden.

Produktqualität im Blick

Um maximal reine und hochwertige Endprodukte zu erreichen, ist der Kleemann Prallbrecher Mobirex MR 130i PRO mit Magnetabscheider und Windsichter ausgestattet. So werden eisenhaltige Fremdstoffe und Leichtstoffe wie Holz und Kunststoff entfernt. Das erhöht die Qualität des Endprodukts und ist sichtbar in einer konstanten Kubizität und Reinheit des Materials.