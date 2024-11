Neue Leitung der IUT Beyeler

Die IUT Beyeler AG in Steffisburg ist unter einer neuen Leitung und einer neuen Inhaberschaft.

Nach der Gründung und dem erfolgreichen Aufbau des Unternehmens mit der Inbetriebnahme von mehreren Hundert Recyclinganlagen, insbesondere der Schrottschere TAURUS, hat Peter Beyeler das Unternehmen an Ivo Nyffenegger übergeben.

Mit Ivo Nyffenegger hat die IUT Beyeler AG einen kompetenten und zuverlässigen Nachfolger gefunden. Mit dem Anspruch, jedem Kunden einen individuellen Rundum-Service zu bieten, soll das Geschäft mit Weitblick weitergeführt und als eigenständiges Unternehmen positioniert werden. Peter Beyeler wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen.

Die IUT Beyeler AG bietet Fachkompetenz im Bereich von Schrottscheren, Schrottpressen sowie Vorreisser von Taurus und weiteren Marken. Mit fünf Mitarbeitenden und Servicestandorten in der Schweiz, Deutschland, Polen und Österreich bietet das gesamte Team einen umfassenden Service für die Recyclingbranche. Die Produktion von Taurus befindet sich in Daverio, Italien, die Ersatzteilversorgung erfolgt über mehrere Lager in Europa.