Weg frei für Schiffsrecycling in Emden

„Das Verfahren hat rund ein Jahr gedauert und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt die Nachfrage in Emden bedienen können“, sagt Björn Sommer, der zugleich auch Chef der Emder Werft und Dock GmbH ist. Das maritime Kerngeschäft soll der Rückbau von Seeschiffen, Binnenschiffen, Küstenmotorschiffen, sowie Fahrgastschiffen und Fähren werden. „Im Prinzip können wir künftig alles zerlegen, was durch die Seeschleuse in den Emder Hafen einlaufen kann“, erklärt Sommer.

Mit der nun vorliegenden Genehmigung startet das Team um Jeanvré und Sommer mit der Akquise. „Nach der Verkündung im vergangenen Jahr, in dieses Geschäftsfeld einsteigen zu wollen, haben uns direkt erste Anfragen erreicht, die wir jedoch aufgrund der laufenden Genehmigungsphase noch ablehnen mussten“, verdeutlicht Sommer. Nun grünes Licht zu erhalten, sei gleichzeitig ein starkes Signal für die deutsche maritime Wirtschaft, die über viel Know-how verfüge. Die EWD Benli Recycling GmbH & Co. KG ist nun das einzige deutsche maritime Unternehmen, das über die notwendigen Genehmigungen verfügt.

Das notwendige Zertifizierungsverfahren sei anspruchsvoll gewesen, das Unternehmen habe sich jedoch auch sehr auf die Unterstützung von Emdens Oberbürgermeister Tim Kruithoff, Wirtschaftsförderin Martje Merten und verschiedener Entscheider beim Niedersächsischen Umweltministerium sowie bei den Gewerbeaufsichtsämtern Oldenburg und Emden, darunter Martina Johansen, Jerzy Gohlke und Oliver Schmidt verlassen können.

„Wir haben Hand in Hand und jederzeit transparent zusammengearbeitet, um in dieses Geschäft einsteigen zu können. Letztlich tragen wir damit weiter dazu bei, dass der Seehafen Emden weiter floriert und die Rohstoffe aus alten Schiffen in Deutschland bleiben“, so der Recycling-Experte Dr. Sebastian Jeanvré, der zugleich Geschäftsführer der ReLog GmbH, einem Unternehmen für die Planung und Umsetzung von Industrierückbau-Projekten, Schiffs-, Triebwerks-, Windrad- und Flugzeugrecycling ist.

Mit dieser Kooperation sollen nun neben Schiffen auch Industrieanlagen zurückgebaut werden. Jeanvré bildet gemeinsam mit Björn Sommer eine Doppelspitze in der Geschäftsführung der EWD Benli Recycling GmbH & Co. KG.