Luzia François GmbH seit 25 Jahren Entsorgungsfachbetrieb

Mit aktuell 50 Mitarbeitenden leistet die François Entsorgung einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft – nicht nur im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in Rheinland-Pfalz, sondern auch in den angrenzenden Bundesländern sowie im benachbarten Luxemburg.

„Wir setzen auf modernste Technik und arbeiten zukunftsorientiert – stets mit dem Ziel, auch kommenden Anforderungen im Umweltschutz gerecht zu werden“, betont Geschäftsführer Wolfgang François. Die Entscheidung, sich bereits vor 25 Jahren zertifizieren zu lassen, war für das Unternehmen ein bewusster Schritt in Richtung Qualität, Verantwortung und Nachhaltigkeit.

Die Luzia François GmbH ist seit 1999 Mitglied der bvse-Entsorgergemeinschaft und wurde im Jahr 2000 erstmals als Entsorgungsfachbetrieb anerkannt. Als mittelständisches, regional gut vernetztes Unternehmen verfügt die Firma neben dem Hauptsitz in Rittersdorf auch über einen weiteren Standort in Bitburg.

An beiden Standorten bietet die Luzia François GmbH ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Bereich Umweltschutz und Entsorgung an. Dazu zählen unter anderem die Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Bauschutt, ein Containerdienst, ein Zwischenlager für Klärschlamm, eine Kompostieranlage sowie mobile Klärschlammentwässerung.

Zum Kundenkreis zählen sowohl private Haushalte als auch Industrie- und Gewerbebetriebe, militärische Einrichtungen sowie öffentliche Auftraggeber auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Das Einsatzgebiet des Unternehmens erstreckt sich dabei über Rheinland-Pfalz hinaus bis in die angrenzenden Bundesländer sowie das Großherzogtum Luxemburg.

Geschäftsführer Wolfgang François sieht in der Auszeichnung durch die bvse-Entsorgergemeinschaft eine Bestätigung der Unternehmensphilosophie: „Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Entsorgungsdienstleistungen stets auf hohem Qualitätsniveau erbracht werden.“