19. Forum Schrott 2025

Der Auftakt des Forums findet am 3. Juni 2025 um 19:00 Uhr statt – mit einem gemeinsamen Get-together und Abendessen auf einem Fahrgastschiff auf dem Templiner See. Der Schiffsanleger liegt in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungshotels und ermöglicht einen entspannten Einstieg in zwei informative und diskussionsreiche Tage.

Am 4. Juni 2025 beginnt das 19. Forum Schrott um 09:00 Uhr mit der Begrüßung durch Sebastian Will vom bvse, der sich dem Thema Zirkularität in der Schrottwirtschaft widmen wird. Im Anschluss daran beleuchtet Kilian Schwaiger vom VDM die Rolle der Kreislaufwirtschaft als Powerplay für Stoffströme und gibt einen praxisnahen Einblick in die wirtschaftliche Bedeutung effizienter Stoffkreisläufe. Dr. Britta Bookhagen von der Deutschen Rohstoffagentur stellt daraufhin den Status quo der Rohstoffversorgung und des Metallrecyclings vor. Eine anschließende Diskussion bietet Gelegenheit zur Vertiefung der angesprochenen Themen, bevor eine kurze Kaffeepause zur Vernetzung und Erholung einlädt.

Im zweiten Themenblock stehen die Anforderungen an den Schrotteinsatz im Mittelpunkt. Prof. Frank Pothen von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena wirft einen Blick in die Zukunft und geht der Frage nach, wie sich die Zukunftsschrotte verändern werden. Internationale Perspektiven bringt Rutger Gyllenram von Kobolde & Partners AB ein, der über den Schrotteinsatz auf internationaler Ebene referiert. Anschließend stellt Stefan Bracher von Primetals Technologies die Eisenerzaufbereitung – vom Rohstoff zum wertvollen Produkt – vor und schließt damit den thematischen Bogen zur industriellen Verarbeitung. Eine abschließende Diskussion rundet den Vormittag ab. Danach folgt um 12:45 Uhr das gemeinsame Mittagessen.

Am Nachmittag ab 13:45 Uhr wird die Veranstaltung zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 23. Elektro(nik)-Altgerätetags fortgeführt. Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse, eröffnet den gemeinsamen Programmteil. Anschließend spricht Sebastian Krauß vom Verband Der Mittelstand BVMW e.V. über die Auswirkungen von Bürokratie auf den Mittelstand, insbesondere im Kontext von Kreislaufwirtschaft und Recyclingbranche. Im Anschluss daran sind zwei Impulsbeiträge zur Diskussion angefragt, die sich mit den Rahmenbedingungen für die Kreislaufwirtschaft aus Sicht der neuen Bundesregierung befassen – vertreten durch Björn Simon (CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und Michael Thews (SPD-Bundestagsfraktion).

Den Abschluss des Forums bildet von 14:30 bis 15:30 Uhr eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Impulse für mehr Recycling – Was ist zu tun?“. Unter der Moderation von Andreas Habel vom bvse diskutieren (vorbehaltlich Bestätigung) Björn Simon, Michael Thews, Sebastian Krauß, Sebastian Will und Bernhard Jehle über politische, wirtschaftliche und technologische Wege zur Stärkung des Recyclings in Deutschland und Europa.

