Generationswechsel beim VDM

Nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit für den VDM tritt Ralf Schmitz am 15. Mai 2025 auf der Mitgliederversammlung in Wien in die zweite Reihe und übergibt die Hauptgeschäftsführung an Kilian Schwaiger, bisher Geschäftsführer des Verbandes. Dieser Generationswechsel ist ein bedeutender Schritt für die zukünftige Ausrichtung und die anstehenden Projekte, die den Verband und die Branche nachhaltig prägen werden. Der Wechsel markiert eine neue Phase, in der sowohl der Erhalt bewährter Werte als auch die Weiterentwicklung des VDM im Fokus stehen. Ralf Schmitz bleibt bis Ende Juli 2026 Mitglied der Geschäftsführung und des Vorstands, um seine Expertise einzubringen sowie Projekte der nächsten Jahre zu unterstützen.

„Im kommenden Frühjahr werde ich sowohl mein dreißigjähriges Dienstjubiläum beim VDM als auch meinen 65. Geburtstag feiern. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um die Geschicke des Verbandes in jüngere Hände zu geben“, so Ralf Schmitz.

VDM-Präsidentin Petra Zieringer betont: „Ralf Schmitz hat in seiner Zeit als Hauptgeschäftsführer Herausragendes für unseren Verband geleistet und ihn mit Weitsicht und Engagement geprägt. Seine Erfahrung wird auch künftig von unschätzbarem Wert sein. Mit Kilian Schwaiger haben wir eine kompetente Nachfolge, die den Verband zukunftsorientiert in die nächsten Jahre führen wird.“

Vizepräsident Achim Lindhorst ergänzt: „Der Verband steht vor entscheidenden Projekten und Veränderungen, und der Wechsel an der Spitze kommt genau zur richtigen Zeit. Kilian Schwaiger hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er die notwendige Vision und Energie mitbringt, um unseren Verband erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Ähnlich äußert sich VDM-Schatzmeister, Michael Planger: „Mit Kilian Schwaiger übernehmen wir einen Geschäftsführer, der die Herausforderungen unserer Branche bestens kennt und das Vertrauen unserer Mitglieder genießt. Ralf Schmitz bleibt uns als Geschäftsführer und stabilisierende Kraft erhalten – ein Gewinn für unseren Verband und eine wichtige Säule für die kommenden Jahre.“

„Ich danke dem Vorstand und Ralf Schmitz für das Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Zukunft der Metallhandels- und Recyclingwirtschaft nachhaltig zu gestalten und erfolgreich voranzutreiben“, so Kilian Schwaiger.

Seit seiner Gründung im Jahre 1908 ist es dem VDM immer gelungen, eine zuverlässige Geschäftsführung mit fließenden Generationswechseln zu gewährleisten. Nach 118 Jahren Verbandsgeschichte wird Kilian Schwaiger als 6. Hauptgeschäftsführer (nach Dr. Knipper, Dr. Müller, Dr. Schröder, Hans Münster, Ralf Schmitz) das Steuer übernehmen.