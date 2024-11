Automatisierter Ankauf von Smartphones

Mehr als 200 Millionen ausrangierte Smartphones und Handys liegen laut Schätzungen des Digitalverbands Bitkom in den Schubladen deutscher Haushalte. Mit der ReBox soll die Rückgabe im Handel nun deutlich leichter und attraktiver werden. An dem eigenständigen Terminal mit fortschrittlichem KI-Scanner können Kund*innen in wenigen Schritten den Wert ihres Smartphones bestimmen lassen. Am Ende des automatisierten Prozesses erhalten sie innerhalb von Minuten einen Wertgutschein. Die mit der ReBox gesammelten Geräte werden von Interzero aufbereitet, erneut vermarktet oder ressourcenschonend recycelt.

Interzero stellt die ReBox bereit und kümmert sich um die anschließende Leerung. Als zertifizierter Dienstleister übernimmt das Unternehmen unter den geltenden Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards die Datenlöschung, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung der Smartphones.

Durch das niedrigschwellige Angebot im direkten Umfeld der Verbraucher*innen soll der klimafreundliche Eintausch von ausrangierten Geräten für eine große Zielgruppe zugänglich werden.