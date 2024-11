Veolia treibt Digitalisierung in der Altpapiersortierung voran

Mitte Oktober wurde in der Papiersortieranlage von Veolia in Hamburg eine MaxPosCam des Herstellers Entsorgungstechnik Bavaria GmbH installiert, die eine präzise und kontinuierliche Überwachung des Sortierprozesses für Deinking-Altpapier in Echtzeit ermöglichen soll.

„Die gewonnenen Daten bilden die Grundlage für zukünftige Entwicklungen in der automatisierten Anlagensteuerung“, erklärt Anthony-Arvind Kishore-Chand, Projektleiter im Bereich Anlagentechnik von Veolia. „Wir erwarten erhebliche Verbesserungen in der Sortierqualität und Ressourceneffizienz, was die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der gesamten Wertschöpfungskette stärken wird.“

Für die Kunden von Veolia ist diese Entwicklung ein bedeutender Fortschritt. Bislang waren Papierfabriken auf manuelle Kontrollen der ankommenden Papierlieferungen angewiesen, was keine präzise Qualitätsbeurteilung ermöglichte. Die neue, kontinuierliche Überwachung der Papierqualitäten steigert nicht nur die Effizienz der Sortieranlagen, sondern erhöht auch die Transparenz in der gesamten Lieferkette. Dadurch erhalten Papierfabriken zukünftig genauere Informationen über die Qualität des gelieferten Materials, was zu einer optimierten Ressourcennutzung und verbesserten Produktionsplanung führt. Trotz fortschreitender Technologie bleibt die menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar, und die Mitarbeitenden vor Ort spielen eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle und Feinabstimmung des Systems.